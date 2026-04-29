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Mit dem E-Auto in den Campingurlaub: So gelingt das Ziehen des Wohnwagens

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Köln (ots)

Reichweite, Ladeplanung und Gewichte: Der ACV erklärt, worauf es vor der Reise mit Anhänger ankommt

Wer jahrelang mit dem Verbrenner und Wohnwagen unterwegs war, steht beim Umstieg auf ein Elektroauto vor neuen Fragen: Funktioniert der gewohnte Campingurlaub genauso? Wie weit komme ich mit Anhänger und wo kann ich mit Gespann laden? Der Anhängerbetrieb stellt andere Anforderungen als im Alltag. Reichweite, zulässige Gewichte und passende Lademöglichkeiten rücken in den Mittelpunkt. Der ACV Automobil-Club Verkehr erklärt, welche E-Autos sich eignen, wie man die Route sinnvoll plant und worauf es bei Gewichten, Laden und Fahrpraxis wirklich ankommt.

Welches E-Auto kann einen Wohnwagen ziehen?

Ein Blick in die Fahrzeugpapiere ist entscheidend. In der Zulassungsbescheinigung Teil I geben die Punkte O.1 und O.2 Auskunft über die technisch zulässige Anhängelast für gebremste und ungebremste Anhänger. Ist keine Anhängelast ausgewiesen oder freigegeben, darf das Fahrzeug keinen Anhänger ziehen.

Gerade bei älteren E-Autos kann dies der Fall sein. Sie eignen sich dann zwar unter Umständen für Transportlösungen wie Fahrradträger oder Heckboxen, jedoch nicht zum Ziehen eines Anhängers. Viele aktuelle Modelle sind dagegen für den Anhängerbetrieb ausgelegt. Je nach Modell und Ausführung reichen die zulässigen Anhängelasten von niedrigen Werten um 750 Kilogramm bis in den wohnwagentauglichen Bereich von etwa 1.500 bis 2.000 Kilogramm, bei größeren Fahrzeugen auch darüber.

Eine Nachrüstung der Anhängerkupplung ist nur zulässig, wenn sie für den jeweiligen Fahrzeugtyp freigegeben ist, fachgerecht erfolgt und die Kupplung über eine entsprechende Genehmigung, etwa nach ECE-R55, verfügt. Abweichungen von Herstellervorgaben können zu Problemen bei Garantie oder Gewährleistung führen.

Worauf es beim Kauf ankommt

Bei der Anschaffung eines E-Autos für den Wohnwagenbetrieb sollten nicht primär Prospektwerte wie Leistung oder WLTP-Reichweite im Vordergrund stehen. Entscheidend sind vielmehr die Anforderungen des Anhängers.

Wichtige Kriterien sind:

Passung zwischen Anhängelast des Fahrzeugs und Wohnwagen

ausreichende Stützlast

genügend Zuladungsreserven für Insassen, Gepäck und Stützlast

Wie stark sinkt die Reichweite mit Wohnwagen?

Beim Ziehen eines Wohnwagens wirkt sich nicht nur das zusätzliche Gewicht aus. In der Praxis spielt die Kombination aus Gewicht und Aerodynamik eine zentrale Rolle. Besonders große und breite Wohnwagen erhöhen den Luftwiderstand deutlich und werden damit zum entscheidenden Faktor für die Reichweite.

Während kleinere Anhänger kaum Einfluss haben, kann sich die Reichweite mit einem großen Wohnwagen unter ungünstigen Bedingungen etwa halbieren. Für die Praxis bedeutet das: kürzere Etappen, häufigere Ladepausen und angepasste Reisegeschwindigkeiten erhöhen Effizienz und Fahrstabilität.

Wer einen neuen Wohnwagen anschafft, ist mit leichteren und aerodynamisch günstigeren Modellen langfristig im Vorteil.

Wie funktioniert Laden mit Wohnwagen unterwegs?

Die eigentliche Herausforderung beginnt auf längeren Strecken oft nicht auf der Straße, sondern an der Ladesäule. Viele Schnellladepunkte sind baulich auf einzelne Pkw ausgelegt, die rückwärts oder seitlich einparken. Mit angekuppeltem Anhänger reicht der Platz dann oft nicht aus, sodass nur Rangieren oder sogar Abkoppeln bleibt. Wer mit Wohnwagen oder größerem Anhänger unterwegs ist, sollte seine Route deshalb vorab nicht nur nach Ladeleistung, sondern auch nach Platzangebot auswählen.

Größere Ladeparks und Standorte mit Durchfahrtslösung sind klar im Vorteil. Hilfreich sind außerdem Kartenansichten, Fotos und Bewertungen in Lade-Apps, weil sich so oft schon im Vorfeld erkennen lässt, ob ein Standort für ein Gespann taugt oder nicht.

Welche Gewichtsangaben sind beim Wohnwagen entscheidend?

Maßgeblich ist das tatsächliche Gewicht des Wohnwagens im Reisezustand, also Leergewicht plus Zuladung. Dieses darf die zulässige Anhängelast des Fahrzeugs nicht überschreiten. Zusätzlich kann ein maximal zulässiges Gesamtgewicht des Gespanns vorgegeben sein.

Für Wohnwagen ist in der Regel die gebremste Anhängelast relevant, da Pkw-Anhänger über 750 Kilogramm zulässiger Gesamtmasse in Deutschland eine eigene Bremse benötigen. Für die Fahrzeugwahl empfiehlt es sich, neben dem Leergewicht auch die zulässige Gesamtmasse und den realistischen Beladungszustand zu berücksichtigen.

Warum sind Stützlast und Achslast so wichtig?

Besonders oft unterschätzt wird die Stützlast, also die Last, mit der der Anhänger von oben auf die Kupplung drückt. Sie findet sich in den Papieren des Fahrzeugs unter Punkt 13, zusätzlich auf den Typenschildern von Kupplung und Anhänger. Maßgeblich ist immer der kleinste angegebene Wert.

Für eine stabile Straßenlage sollte die zulässige Stützlast möglichst weit ausgeschöpft, aber niemals überschritten werden. Gleichzeitig zählt diese Stützlast auf Seiten des Zugfahrzeugs zur Zuladung dazu. Das heißt: Sie verringert die verfügbaren Reserven für Gepäck und Passagiere und belastet die Hinterachse zusätzlich.

Genau deshalb muss bei einem beladenen Gespann aus Auto und Anhänger auch die Achslast im Blick bleiben; sie beschreibt, wie stark die Räder einer Achse auf die Fahrbahn drücken, und die zulässigen Werte für Vorder- und Hinterachse sind in der Zulassungsbescheinigung Teil I bei den Achslastangaben aufgeführt. Gerade mit Wohnwagen kann die Hinterachse des Zugfahrzeugs schneller zum limitierenden Faktor werden als die reine Anhängelast.

Welche Führerscheinregeln gelten für Gespanne?

Neben der Fahrzeugtechnik spielt die Fahrerlaubnis eine entscheidende Rolle. Maßgeblich ist dabei die zulässige Gesamtmasse der Kombination laut Fahrzeugpapieren.

Mit der Klasse B darf ein Zugfahrzeug bis 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse gefahren werden. Dazu kommt entweder ein Anhänger bis 750 Kilogramm oder ein schwererer Anhänger, sofern die Kombination insgesamt 3,5 Tonnen nicht überschreitet.

Reicht das nicht, kommt für viele Camper die Schlüsselzahl B96 infrage. Sie gilt für Kombinationen über 3,5 Tonnen bis maximal 4,25 Tonnen. Noch darüber liegt die Klasse BE, mit der Anhänger bis 3,5 Tonnen gezogen werden dürfen.

Wichtig ist dabei: Wer mit der falschen Klasse fährt, macht sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar. Die Regeln gelten unabhängig davon, ob ein E-Auto oder ein Verbrenner als Zugfahrzeug genutzt wird. Durch das höhere Gewicht vieler E-Autos werden die Grenzen jedoch schneller erreicht.

Wie fährt sich ein Wohnwagen mit E-Auto?

Selbst die beste Kombination aus E-Auto und Anhänger bleibt nur dann sicher, wenn der Fahrer mit dem Gespann umgehen kann. Wer länger nicht mit Anhänger gefahren ist, sollte Rangieren, Rückwärtsfahren und Bremsen am besten vor der Reise auf einer freien Fläche oder einem Verkehrsübungsplatz üben.

Gerade das Rückwärtsfahren erfordert etwas Umgewöhnung, weil der Anhänger auf Lenkeinschläge entgegengesetzt reagiert. Gespanne reagieren zudem empfindlicher auf Seitenwind, Brücken und hastige Lenkbewegungen.

Sollte der Anhänger ins Schlingern geraten, hilft kein hektisches Gegenlenken, sondern nur, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Erfahrung, Ruhe und sauberes Beladen sind deshalb beim Ziehen mit dem E-Auto mindestens so wichtig wie eine hohe Motorleistung.

Fazit: Gute Planung macht den Unterschied

Der Anhängerbetrieb mit dem E-Auto ist heute deutlich alltagstauglicher als noch vor wenigen Jahren, erfordert jedoch eine sorgfältige Vorbereitung. Besonders bei regelmäßigem Einsatz oder bei der gezielten Fahrzeuganschaffung ist ein systematisches Vorgehen sinnvoll.

Dazu gehören die Prüfung der Anhängerdaten, der Abgleich mit Anhängelast, Stützlast und Achslast des Fahrzeugs sowie eine realistische Einschätzung der Reichweite unter Last und eine durchdachte Ladeplanung.

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