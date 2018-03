Hannover (ots) - Von Kiel über Berlin und Hannover bis nach Wien: Die Begeisterung für die Maker Faire kennt keine Grenzen. Das bunte DIY-Festival tourt immer häufiger durch Deutschland, Österreich sowie der Schweiz und lädt Besucherinnen und Besucher zum Staunen, Entdecken und Mitmachen ein. Den Auftakt in 2018 machte die Thalia Mini Maker Faire, die erstmals am vergangenen Wochenende in Nürnberg stattfand. Neun weitere Maker Faires folgen, einige sind noch in Planung.

10.-11.03.2018 MakerFaire Ruhr, Dortmund 07.04.2018 Thalia Mini Maker Faire, Bremen 14.04.2018 Wittwer Mini MakerFaire, Stuttgart 14.-15.04.2018 Maker Faire Sachsen, Chemnitz 29.04.2018 Dillingen-Saar MiniMaker Faire 05.-06.05.2018 Maker Faire Vienna 02.-03.06.2018 MakerFaire Bodensee, Friedrichshafen 06.-07.10.2018 Gerolstein Mini Maker Faire 17.-18.11.2018 MakerFaire im Norden, Kiel

"Wir freuen uns, dass sich immer mehr Menschen für die Maker-Szene begeistern. Sowohl auf Seiten der Maker als auch auf Seiten der Gäste steigt der Zuspruch von Jahr zu Jahr", sagt Daniel Rohlfing, Senior-Produktmanager bei Maker Media, der unter anderem für das Lizenzgeschäft in der DACH-Region verantwortlich ist.

Wer sich für die Maker-Bewegung interessiert, kann sich auf der Webseite www.maker-faire.de auf dem Laufenden halten. Ein monatlicher Newsletter informiert über aktuelle Themen, neue Termine und allgemeine Vor- und Nachberichte zu den Veranstaltungen. Maker und Unternehmen, die ihre Projekte und Produkte auf den Festivals präsentieren möchten, finden dort Hinweise zur Anmeldung.

Hörfunkredakteure können kostenfrei O-Töne aus einem Maker-Space auf radio.ct.de herunterladen.

Mehr unter: http://bit.ly/2t3IVNB

