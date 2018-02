4 weitere Medieninhalte

Brunnen an der Ludwigs Maximilians Universität München Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/115169 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/München Tourismus/Andreas Heddergott" Bild-Infos Download

München (ots) - Im Frühling 2018 trifft Faust auf München. Vom 23. Februar bis zum 29. Juli bietet die Stadt im Rahmen des Faust Festivals über 500 Veranstaltungen und sogar ein eigens zum Thema gebrautes Bier, den Faustus Weizenbock. https://faust.muenchen.de/

Darüber hinaus hat München in diesem Frühjahr noch zahlreiche Höhepunkte zu bieten:

Paul Klee. Konstruktion des Geheimnisses (1. März bis 10. Juni) ist die erste große Sonderausstellung zum Werk von Paul Klee in der Pinakothek der Moderne. Im Mittelpunkt stehen die 1920er Jahre, in denen Klee auf die Herausforderungen der neuen technisierten Welt und deren Auswirkung auf das Schaffen des modernen Künstlers reagiert. www.pinakothek.de

Vieles, was heute als neues deutsches Design gelobt wird, entsteht in der Landeshauptstadt. München und Bayern als Kreativwirtschaftsstandort bieten dafür beste Voraussetzungen. Die Munich Creative Business Week bringt vom 3. bis 11. März beide Bereiche für einen interdisziplinären Austausch zusammen. Auch in ihrem siebten Jahr bietet die MCBW Ausstellungen, Events, Führungen und Preisverleihungen nicht nur für die Fachwelt, sondern für alle, die sich für Design begeistern. www.mcbw.de

Die Europäische Südsternwarte ESO eröffnet am 26. April 2018 in Garching ihr neues interaktives Astronomie-Erlebniszentrum. Selbst die abstraktesten und schwierigsten Themen aus Astronomie und Physik werden hier einfach erklärt und visualisiert. Die Weltraum-Ausstellung "Das lebendige Universum" lässt Besucher mit allen Sinnen eintauchen in die faszinierende Welt des Universums. Sowohl die Ausstellung als auch die Planetariumsshows und Führungen sind kostenlos. www.eso.org

Das Herzstück des schwul-lesbischen Musikfestivals Various Voices (9. bis 13. Mai) bilden die einzelnen Chorkonzerte im Gasteig. Ein weiterer Höhepunkt wird die Aufführung von Carl Orffs Carmina Burana im Stadtzentrum sein. Von Mittwochabend bis Sonntagnachmittag gibt es zusätzlich ein buntes Rahmenprogramm voller Highlights. Auch Partyfreunde kommen voll auf ihre Kosten. www.various-voices.de

Pressekontakt:

München Tourismus

Anneka Seidl

anneka.seidl@muenchen.de

Tel +49-89-23330320

www.muenchen.de/mediaguide

Original-Content von: München Tourismus, übermittelt durch news aktuell