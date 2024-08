Globe Telecom, Inc.

Globe sichert sich zum 9. Mal in Folge einen Platz im FTSE4Good Index

Manila, Philippinen (ots/PRNewswire)

Globe, ein führendes philippinisches Telekommunikationsunternehmen und eine Plattform für digitale Lösungen, hat seinen Platz in der angesehenen FTSE4Good Index Series im neunten Jahr in Folge behalten und unterstreicht damit sein klares Engagement als führender Mobilfunkanbieters für nachhaltige Praktiken.

Die FTSE4Good Index Series wurde vom globalen Index- und Datenanbieter FTSE Russell entwickelt, um die Leistung von Unternehmen zu messen, die sich durch gute Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) auszeichnen. Die FTSE4Good-Indizes werden von einer Vielzahl von Marktteilnehmern genutzt, um verantwortungsvolle Investmentfonds und andere Produkte zu entwickeln und zu bewerten.

Die Bewertungen des FTSE Russell basieren auf Leistungen in Bereichen wie Corporate Governance, Gesundheit und Sicherheit, Korruptionsbekämpfung und Klimawandel. Unternehmen, die in die FTSE4Good Index Series aufgenommen werden, erfüllen eine Vielzahl von Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance.

„Wir sind bestrebt, positive Veränderungen in unserer Organisation und den Communities, denen wir dienen, voranzutreiben. Diese Anerkennung motiviert uns, unsere Bemühungen fortzusetzen und weiterhin ein verantwortungsbewusster Corporate Citizen zu sein", sagte Yoly Crisanto, Chief Sustainability and Corporate Communications Officer bei Globe.

Globe hat die Nachhaltigkeit in seine Kerntätigkeiten integriert, beginnend mit der Identifizierung seiner wesentlichen Themen. Durch eine alle zwei Jahre durchgeführte Wesentlichkeitsstudie ist das Unternehmen in der Lage, die wichtigsten Anliegen seiner Stakeholder zu priorisieren. Globe führt auch eine Risikobewertung auf Unternehmensebene durch, bei der auch Risiken im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Diese jährliche Aktivität, an der das Topmanagement und die Managementausschüsse aller Geschäftsbereiche teilnehmen, stellt sicher, dass Globe in seinen Bemühungen um Nachhaltigkeit stets wachsam und proaktiv bleibt.

Mit einem Top-Down- und einem Bottom-Up-Ansatz legen die Führungskräfte die Nachhaltigkeitsziele fest, stimmen sie mit den Geschäftszielen des Unternehmens ab und stellen die notwendigen Ressourcen bereit, um ihre Ziele zu erreichen. Die Mitarbeitenden sind innovativ und finden Lösungen, um sicherzustellen, dass die ehrgeizigen Ziele auch tatsächlich erreicht werden. Sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Führungskräfte werden Anreize geschaffen, um die Einhaltung von Nachhaltigkeitsverpflichtungen und -zielen voranzutreiben und Verantwortung dafür zu übernehmen.

Als Plattformen für die Weiterbildung, den Austausch bewährter Verfahren und die Erörterung von Herausforderungen und Chancen im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit wurden Sustainability Councils eingerichtet, um die Kunden besser bedienen zu können. Um praktische Anleitungen zu bieten, wurden außerdem interne ESG Playbooks erstellt.

Gemäß den Grundsätzen von Transparenz und Rechenschaftspflicht veröffentlicht Globe jährlich seinen Integrierten Bericht, um über seine ESG-Leistungen zu informieren. Darin wird zusammengefasst, wie Globe für und mit seinen Stakeholdern Werte schafft, um positive Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt zu erzielen. Der Bericht markiert auch das zweite Jahr der Einführung der GSMA ESG Metrics for Mobile, die die wesentlichen Auswirkungen des Unternehmens auf die branchenspezifischen KPIs der Mobilfunkindustrie hervorheben, insbesondere in den Bereichen Umwelt, digitale Inklusion, digitale Integrität und nachhaltige Lieferkette.

Der Integrierte Bericht wird extern geprüft, um sicherzustellen, dass die nichtfinanziellen nachhaltigkeitsbezogenen Angaben und Leistungsdaten den Berichtsstandards der GRI und des SASB sowie den Grundsätzen der Einbeziehung von Stakeholdern, der Wesentlichkeit, der Reaktionsfähigkeit, der Zuverlässigkeit, der Vollständigkeit und der Neutralität entsprechen.

Ebenso hat Globe zum ersten Mal eine unabhängige Verifizierungserklärung (Independent Verification Statement) eingeholt, die die faire Darstellung der THG-Emissionsdaten von Globe, die Scope 1-, Scope 2- und Scope 3-Emissionen abdecken, bestätigt.

Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Globe finden Sie unter https://www.globe.com.ph/about-us/sustainability.

