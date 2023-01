Vorabs Medienproduktion

Großer Stern des Sports in Gold vergeben

Berlin (ots)

Anmoderation: Den "Großen Stern des Sports" in Gold hat in diesem Jahr der Berliner Fußballverein FC Internationale gewonnen, Platz 2 ging an den an Zusammenschluss der drei Vereine SV Bad Bentheim, TuS Gildehaus und SC Bad Bentheim aus Niedersachsen, Platz 3 erreichte der Brandenburger FSV Groß Kreutz. Die vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und den Volksbanken Raiffeisenbanken vergebene Auszeichnung gilt als die wichtigste Auszeichnung im Amateursport in Deutschland.

Beitrag:

O-Ton: Das ist das ....in die Zukunft. - Länge 15 sec

sagt Marija Kollak, die Präsidentin des Bundesverbandes der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Und Anton Klischewski vom FC Internationale strahlte übers ganze Gesicht.

O-Ton: Uns geht es .... gelandet zu sein. - Länge 15 sec

Die Berliner gewannen mit ihrem Projekt für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Denn wenn das Klima nicht stimmt, kann man auch keinen Sport mehr treiben. Der Zusammenschluss der drei Vereine SV Bad Bentheim, TuS Gildehaus und SC Bad Bentheim aus Niedersachsen kam auf Platz 2 - mit seinen Hilfsprojekten für das Ahrtal oder die Menschen in der Ukraine. Dennis Schröder:

O-Ton: Wir wollen uns ....schon eine Parallele. - Länge 10 sec.

Der dritte Platz ging an die Brandenburger aus Groß Kreutz, die aus einem Mitgliederschwachen Fußballverein den Sprung in einem starken Verein mit Angeboten für die ganze Familie geschafft haben. Thomas Radant:

O-Ton: Alle Vereine, .... eine mittlere Sensation. - Länge 10 sec.

"Sportvereine leisten eine ungeheure Integrationsarbeit, für die, die am Rande stehen und Gemeinschaft brauchen. Für unsere Gesellschaft sind Vereine unendlich wichtig", sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Laudatio.

O-Ton: Das ist vielleicht .... vielen Dank dafür. - Länge 16 sec.

Mehr dazu unter sterne-des-sports.de.

