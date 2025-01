UnionPay International

UnionPay International arbeitet mit Industriepartnern zusammen, um Zahlungen für internationale Besucher auf dem chinesischen Festland zu vereinfachen

Mehr Nutzer internationaler E-Wallets, die von UnionPay unterstützt werden, können jetzt Weixin QR-Zahlungen auf dem chinesischen Festland vornehmen

Am 17. Dezember gab UnionPay International seine neue Zusammenarbeit mit Weixin Pay bekannt, die es Nutzern von internationalen UnionPay-Wallets ermöglicht, Weixin Pay-Zahlungscodes auf dem chinesischen Festland zu scannen. Acht Wallets können diese Funktion nun anbieten: BoC Pay von der Bank of China (Hongkong), Octopus, PayMe by HSBC und Tap & Go in der Sonderverwaltungszone Hongkong, Bangkok Bank Mobile Banking und K PLUS von der KASIKORNBANK in Thailand, Naver Pay in Südkorea und ICBC Mobile Banking (ICBC Pay) in Malaysia. Internationale Besucher werden somit während ihres Aufenthalts auf dem chinesischen Festland Zugang zu mehr mobilen Zahlungsmöglichkeiten haben.

Wenn die Nutzer ihre physischen UnionPay-Karten mit den teilnehmenden Wallets verknüpfen oder digitale UnionPay-Karten aktivieren, können sie durch Scannen von Weixin Pay-Zahlungscodes auf dem chinesischen Festland bezahlen, wobei ihre Heimatwährung automatisch in RMB umgerechnet wird. In Zukunft wird Weixin QR-Zahlungen auch für weitere UnionPay-betriebene Wallets aus der Sonderverwaltungsregion Macau, anderen südostasiatischen Ländern, dem Südpazifik und weiteren Regionen ermöglichen.

Seit dem Start des Project Excellence 2024 im März hat UnionPay seine zentrale Rolle als Kartensystem aktiv wahrgenommen, um die offene Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie zu fördern und den Zahlungsverkehr für Besucher auf dem chinesischen Festland zu erleichtern. Seit Juni können Nutzer der UnionPay App die Codes der verschiedenen Händler, die Weixin Pay anbieten, scannen und Zahlungen vornehmen. Diese neue Verbindung mit internationalen Wallets ist der jüngste Meilenstein in der Zusammenarbeit von UnionPay und Weixin Pay zur Verbesserung der Interoperabilität im Zahlungsverkehr.

Diese Partnerschaft spiegelt das Bestreben von UnionPay wider, die Konnektivität mit verschiedenen Akteuren der Zahlungsverkehrsbranche gemeinsam voranzutreiben und die Entwicklung eines nachhaltigen Geschäftsmodells zu beschleunigen. Es bietet internationalen Besuchern auf dem chinesischen Festland mehr Möglichkeiten und eine bessere Zahlungsabwicklung und trägt damit weiter zur Öffnung Chinas auf hohem Niveau bei. Bereits 2018 arbeitete UnionPay mit Weixin Pay und WeChat Pay HK, einem E-Wallet in HKD, zusammen, um eine grenzüberschreitende Zahlungslösung anzubieten, die den grenzüberschreitenden Konsum für Einwohner Hongkongs bei mehr als zehn Millionen Händlern auf dem chinesischen Festland unterstützt.

In den letzten Jahren hat UnionPay seine lokalisierten Angebote immer weiter verbessert, so dass immer mehr Einwohner außerhalb des chinesischen Festlandes die bequemen Dienstleistungen der UnionPay-Zahlungsprodukte nutzen. Außerhalb des chinesischen Festlands wurden über 250 Millionen UnionPay-Karten in 83 Ländern und Regionen ausgegeben, und mehr als 200 UnionPay-gestützte Wallets wurden in 36 Ländern und Regionen eingeführt. Diese Produkte können im weltweiten UnionPay-Akzeptanznetz verwendet werden.

