Europäische Union der Hörakustiker e. V.

Welttag des Hörens 2023: Gut hören für jedermann!

Mainz

"Hörgesundheit für alle. Lass es Wirklichkeit werden!" lautet das Motto der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für den Welttag des Hörens 2023. Der Welttag des Hörens findet jedes Jahr am 3. März statt. Ziel ist es, das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie kostbar der Hörsinn ist und dass Hörverluste verhindert werden können.

Ohr- und Hörprobleme gehören laut der WHO zu den häufigsten Problemen in der Gesellschaft. Die gute Nachricht ist, dass über 60 Prozent davon im Rahmen der gesundheitlichen Grundversorgung entdeckt und angegangen werden können.

Gut hören ist wichtig, bedeutet Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen Leben und z.B. eine altersgerechte Entwicklung bei Kindern.

Bundesweit wurde dafür gesorgt, dass gutes Hören kein Luxus ist, sondern für jedermann - als Kassenleistung - erschwinglich. Im April 2022 wurde in der Richtlinie über die Verordnung von Hilfsmitteln des Gemeinsamen Bundesauschusses festgelegt, dass zur Mindestausstattung für alle Hörsysteme Folgendes gehört: Digitaltechnik, mindestens sechs Frequenzkanäle, mindestens drei Hörprogramme, Störschallreduzierung, Rückkopplungsunterdrückung, Verstärkungsvorgaben. Das ist eine gute Basis für die Versorgung von Hörverlusten.

Inzwischen werden alle Hörsysteme in einem modernen Design angeboten und fühlen sich leicht am Ohr an. Der erste Weg zum guten Hören führt über das Hörakustikfachgeschäft, hier kann ein kostenfreier Hör-Check gemacht werden!

Hörakustikmeisterin und EUHA-Präsidentin Beate Gromke dazu: "Gutes Hören macht das Leben schöner und bietet mehr Lebensqualität. Ich empfehle allen ab dem 50. Lebensjahr, ein Mal pro Jahr einen Hör-Check beim Hörakustiker."

Extratipp: Der kostenfreie Hör-Check sollte, ähnlich wie andere Vorsorgetermine, fester Bestandteil der jährlichen Gesundheitsvorsorge sein.

