Für mehr Finanzbildung: Finanztip startet bundesweites Schulprojekt

Berlin (ots) - Wie eröffne ich ein Girokonto? Muss ich in der Ausbildung schon Steuern zahlen? Bin ich im Auslandsstudium versichert? Solche Fragen werden irgendwann für Schülerinnen und Schüler wichtig. Doch laut dem aktuellen W² Jugend-Finanzmonitor von Forsa fühlt sich die große Mehrheit der 16-25-Jährigen nicht gut über Finanzthemen informiert. Mehr als zwei Drittel wünschen sich lebenspraktische Finanzinformationen. Diese werden ab sofort beim Projekt "Finanztip.Schule" vermittelt.

Das neue Schulprojekt führt Finanztip in Zusammenarbeit mit dem renommierten IZOP-Institut aus Aachen durch. Zum Start von "Finanztip.Schule" sind bundesweit mehr als 80 Schulklassen ab der neunten Jahrgangsstufe dabei. "Ich erlebe immer wieder, dass Heranwachsende überdimensionierte Bausparverträge und teure Handyverträge abschließen. Deshalb muss Finanzbildung unbedingt schon in der Schule anfangen", sagt Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztip. "Mit unserem Schulprojekt wollen wir dazu einen Beitrag leisten." Und das langfristig: Denn "Finanztip.Schule" soll nach der Pilotphase im Schuljahr 2018/19 in den kommenden Jahren fortgesetzt und weiterentwickelt werden.

Finanz- und Medienkompetenz vermitteln

"Finanztip.Schule" soll Jugendliche gezielt an Verbraucher- und Finanzthemen heranführen und dabei immer auch einen klaren Fokus auf die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler legen. Zentraler Gegenstand des Unterrichts sind dabei die mehr als 1.800 Online-Ratgeber von Finanztip, der wöchentliche Finanztip-Newsletter sowie die Finanztip-Community. "Mit unserem Konzept leisten wir einen wirksamen pädagogischen Beitrag zur Ausbildung der Finanzkompetenz bei Jugendlichen und fördern gleichzeitig die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler", erklärt Dr. Silke Dreger vom IZOP-Institut, die das Projekt pädagogisch betreut.

Weitere Informationen www.finanztip.schule

Über Finanztip

Finanztip ist mit durchschnittlich mehr als 3 Millionen Besuchen im Monat Deutschlands größter gemeinnütziger Verbraucher-Ratgeber rund um Ihr Geld. Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichen Finanzentscheidungen richtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geld zu sparen. Hierfür recherchieren und analysieren die Finanztip-Experten ausschließlich im Interesse des Verbrauchers und bieten praktische Handlungsempfehlungen. Kern unseres kostenlosen Angebots ist der wöchentliche Finanztip-Newsletter mit mehr als 400.000 Abonnenten. Darin beleuchten Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen und das Finanztip-Team alle Themen, die für Verbraucher aktuell wichtig sind: von Geldanlage, Versicherung und Kredit über Energie, Medien und Mobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern. Darüber hinaus können sich Verbraucher in der großen Finanztip-Community mit den Experten und anderen Verbrauchern austauschen.

Täglich neue Tipps auf

Facebook (https://www.facebook.com/Finanztip), Twitter (https://twitter.com/Finanztip), Xing (https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496) und im Finanztip-Feed (http://www.finanztip.de/feed).

Pressekontakt:

Marcus Drost

Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH

Hasenheide 54

10967 Berlin

Telefon: 030 / 220 56 09 - 80

http://www.finanztip.de/presse/

Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell