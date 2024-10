Catawiki

Kultobjekte der Gegenwart: 100 Must-haves für jede Sammlung

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Catawiki und Hypebeast haben gemeinsam eine Liste der 100 bedeutendsten Objekte aus Technologie, Mode, Interieur und Kunst des bisherigen 21. Jahrhunderts kuratiert.

Die "Definitive List of 21st Century Icons" gibt Einblick in die vergangenen 25 Jahre und zeigt Themen, Werte und Objekte, die die Zukunft des Sammelns prägen.

Zum Ende des ersten Viertels des 21. Jahrhunderts hat Catawiki, der führende Online-Marktplatz für besondere Objekte, gemeinsam mit Hypebeast, einer renommierten Plattform für zeitgenössische Mode und Kultur, und internationalen Expert:innen eine Zusammenstellung der 100 Kultobjekte des 21. Jahrhunderts erarbeitet.

Die Liste reflektiert 25 Jahre rasanter kultureller Entwicklungen und zeigt, wie Technologie, Mode, Kunst und soziale Bewegungen die Welt des Sammelns transformiert haben - von Nischeninteressen zum zugänglichen Mainstream. Vom Vetements DHL-T-Shirt über den ersten iPod bis zu dem Radiator Chair von Boris Dennler umfasst sie eine Vielzahl von Kategorien und zeigt, wie unterschiedliche Bewegungen - von Blokecore und Cottagecore bis hin zur Rückkehr der Nostalgie der frühen 2000er Jahre und Vintech - die heutigen Sammler:innen prägen.

Für die "Definitive List of 21st Century Icons" wurden die Ergebnisse einer qualitativen Umfrage unter den Expert:innen mit den Daten der meistgesuchten Begriffe auf dem Online-Marktplatz Catawiki im Jahr 2023 kombiniert.

"Im bisherigen 21. Jahrhundert haben Hoch- und Subkultur eine spannende Verbindung gefunden, wobei einstige Nischenobjekte - sei es Luxusmode oder Vintage-Tech - jetzt Mainstream-Trends prägen", sagt Jan van Diermen, Senior Vice President Luxury bei Catawiki. "Online-Marktplätze wie Catawiki haben die Welt des Sammelns revolutioniert, indem sie diese Nischeninteressen und Subkulturen zugänglicher denn je gemacht haben. Es ist eine aufregende Zeit für das Sammeln!"

"Subkulturen, die früher ganze Jahrzehnte prägten, wechseln heute schneller als je zuvor", kommentiert Rumi Josephs, Stratege und Trend-Analyst bei Hypebeast. "Im 21. Jahrhundert haben Trends wie Cottagecore und Gorpcore unseren Stil, unsere Werte und unsere Sammelleidenschaften beeinflusst. Vom subtilen Charme des Quiet Luxury bis zur amüsanten Ugly Aesthetic: Diese Trends zeigen, wie unser Geschmack Hoch- und Populärkultur miteinander verbindet und spiegeln gleichzeitig den Einfluss von Technologie und Feminismus auf die heutige Gesellschaft wider."

Highlights der 100 Kultobjekte des 21. Jahrhunderts sind unter anderem:

Apple, iPod Classic 1. Generation, 2001

Als der iPod 2001 auf den Markt kam, revolutionierte er die tragbare Musiktechnologie mit seinem ikonischen Scrollrad und dem Slogan "1.000 Songs in Ihrer Tasche". Er leitete den Wechsel von Tonträgern wie Schallplatten und CDs zu digitalen Speichermedien ein und legte damit den Grundstein für das moderne Musikstreaming. Obwohl die Produktion 2022 eingestellt wurde, bleibt der Einfluss der iPods auf die digitale Musiklandschaft bis heute ungebrochen.

Mattel, Barbie Malibu House Playset, 2019

Das Comeback von Barbie, insbesondere durch Greta Gerwigs Film 2023, hat die Marke mit feministischen und Camp-Elementen neu interpretiert. Das Barbie-Traumhaus ist ein zentrales Symbol im Film und lenkte die Aufmerksamkeit erneut auf den kulturellen Einfluss des Spielzeugs, speziell auf das Malibu House Playset.

Omega, Seamaster, 2005

Die GoldenEye Seamaster Diver 300M erreichte durch ihre Verbindung mit den James-Bond-Filmen Kultstatus. Anfangs verliefen die Verkäufe schleppend, doch ihr Auftritt im Film GoldenEye rettete Omega vor finanziellen Schwierigkeiten und katapultierte die Uhr in die Riege der legendären Zeitmesser, die die markanten, klobigen Uhren-Designs der frühen 2000er Jahre prägten.

IKEA x PS Jonsberg, Vase, 2005

Die Ikea PS Jonsberg Vase, entworfen von Hella Jongerius, vereint handwerkliches Können mit Massenproduktion. Seit ihrer Markteinführung im Jahr 2005 verbindet die Vase traditionelle Ästhetik mit modernen Techniken und ist deshalb auf dem Secondhand-Markt äußerst begehrt. Ihre handgefertigte Optik, obwohl sie in Serie produziert wird, spricht in einer Zeit, in der Individualität geschätzt wird, viele Sammler:innen an.

Kartell, Bourgie Tischlampe, 2004

Die Tischlampe Bourgie von Ferruccio Laviani für Kartell interpretiert klassische Barockformen mit modernen Materialien wie Polykarbonat neu und vermischt so Klassik mit Kitsch. Inspiriert von seiner Zusammenarbeit mit Dolce & Gabbana, hinterfragt Laviani mit seinen ironischen Stilelementen den bürgerlichen Geschmack. Die Lampe verkörpert die spielerischen Gegensätze, die das Design des 21. Jahrhunderts prägen.

Jenny Holzer, Protect Me From What I Want, 2000

Jenny Holzers konzeptuelle Kunst, die sich auf kurze Kommunikationsformen konzentriert, erfreut sich immer größer werdender Beliebtheit. Ihre Serie Truisms, zu der auch die Arbeit Protect Me From What I Want gehört, befasst sich mit Themen wie Macht, Konsumverhalten und Verletzlichkeit. Holzer nutzt öffentliche Räume wie Plakatwände und LED-Anzeigen, um ihre kraftvollen Botschaften in die Öffentlichkeit zu bringen.

Die Welt des Sammelns entwickelt sich weiter. Die Zusammenarbeit von Catawiki mit Hypebeast steht symbolisch für ein neues Kapitel - eines, in dem kulturelle Veränderungen, Technologie und soziale Bewegungen eine entscheidende Rolle dabei spielen, was als wertvoll erachtet wird, sowohl aus finanzieller als auch aus emotionaler Sicht.

Über Catawiki

Jede Woche werden auf Catawiki, dem führenden Online-Marktplatz für besondere Objekte, 75.000 Objekte angeboten - jedes einzelne geprüft und ausgewählt von Catawikis hunderten internen Expert:innen, die auf Kunst, Design, Schmuck, Mode, Oldtimer, Sammlerstücke und vieles mehr spezialisiert sind. Catawiki hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und beschäftigt weltweit über 750 Mitarbeiter:innen.

Über Hypebeast

Hypebeast wurde 2005 gegründet und ist eine führende Plattform für zeitgenössische Mode und Kultur, die kuratierte Marken und aufstrebende Lebensstile durch redaktionelle Nachrichten und Features hervorhebt. Die Hingabe für Entdeckungen hat Hypebeast zu einer der führenden Online-Destinationen für Mode- und Lifestyle-Redaktion und -Nachrichten gemacht. In mehr als 15 Märkten können sich die Leser:innen über die neuesten kulturrelevanten Nachrichten und Entwicklungen in der Männermode auf dem Laufenden halten. Für weitere Informationen besuchen Sie Hypebeast.com.

Original-Content von: Catawiki, übermittelt durch news aktuell