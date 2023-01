KAYAK Europe GmbH

Frühlingsgefühle bei der Urlaubsplanung? KAYAK-Insights verraten die Top-Reisedaten und -ziele für März, April und Mai

Berlin (ots)

Ob zur Tulpenzeit in Amsterdam, zum Holi-Festival in Indien oder zur Kirschblüte in Japan - der Frühling lockt Urlauber und Reise-Enthusiasten in alle Winkel der Welt. Trotz tendenziell steigender Preise bei vielen Flügen und Hotels können Frühjahrs-Urlauber mit der richtigen Strategie ihren Geldbeutel schonen, wie aus der aktuellen Season Preview von KAYAK hervorgeht. In ihrem regelmäßigen Saison-Ausblick vergleicht die weltweit führende Reisesuchmaschine die Anfragen- und Preisentwicklung von Flügen und Unterkünften*.

Interessant: Im kommenden Frühling zieht es die Deutschen vermehrt in die weite Ferne. So gab es für die Monate März, April und Mai zuletzt insgesamt rund 118 Prozent mehr Anfragen für Flüge außerhalb Europas als noch für das Frühjahr 2022, für innereuropäische Flüge haben die Anfragen im Vergleich um rund 85 Prozent zugenommen - vermutlich auch, weil viele Einreisebeschränkungen, gerade im asiatischen Raum, langsam gelockert wurden. Das offenbar steigende Interesse an Fernreisen macht sich auch an den Preisen bemerkbar. Wer beim Frühjahrsurlaub sparen will, sollte deshalb genau wissen, welche Wochen im kommenden Frühling günstige Tarife bereithalten - KAYAK verrät, welche das sind.

Ready to take off? Die günstigsten Frühlings-Reisewochen im Überblick

Flüge innerhalb Deutschlands kosten aktuell für Reisedaten Anfang März durchschnittlich rund 139 Euro und sind voraussichtlich in der Woche vom 21. März bis zum 2. April am günstigsten (durchschnittlich rund 123 Euro). Über Ostern bleiben Inlandsflüge in diesem Jahr im Vergleich dazu voraussichtlich preisstabil (durchschnittlich rund 129 Euro). Die Preise steigen dann aber Woche für Woche an, bis auf durchschnittlich rund 152 Euro in der letzten Mai-Woche. Der günstigste Wochentag für Flüge innerhalb Deutschlands ist der Sonntag.

Ähnlich sieht es bei Europareisen aus: Auch hier bieten sich die Wochen Richtung Ende März als günstige Reisedaten an (durchschnittlich rund 162 Euro). Über die beiden Osterwochen (03. April bis 16. April) zeichnen sich bei innereuropäischen Flügen dann allerdings Preissprünge von bis zu rund 35 Prozent ab. Vom 17. April bis 7. Mai sind dann noch einmal gute Deals möglich (durchschnittlich zwischen rund 170 Euro und rund 178 Euro. Ende Mai ziehen die Preise dann auch hier wieder etwas an auf durchschnittlich rund 226 Euro. Für Europareisen markiert der Dienstag den Tag mit den durchschnittlich günstigsten Tarifen im Frühling.

Bei Langstrecken zeichnen sich im Frühling wieder etwas günstigere Durchschnittspreise ab als noch in den vergangenen Wochen. Auch hier gilt: Im Laufe des März sinken die Tarife von durchschnittlich 666 Euro (Anfang März) auf durchschnittlich 588 Euro, klettern über die Osterwochen aber auf bis zu durchschnittlich 684 Euro und fallen anschließend ab dem 17. April wieder. Bis einschließlich Ende Mai bildet sich dann ein Preisplateau im Bereich zwischen durchschnittlich rund 567 und 583 Euro bildet. Auch hier ist der Dienstag als günstigster Reisetag zu empfehlen.

Hotlist: Das sagt der KAYAK Trend-Ticker

Die meisten Suchanfragen gibt es im Frühling für Flüge nach New York (USA), gefolgt von Palma de Mallorca (Spanien), Bangkok (Thailand), Istanbul (Türkei) und Miami (USA). Häufig gesucht wurde auch für Flüge nach Dubai (Arabische Emirate), Paris (Frankreich), Cancún (Mexiko), Lissabon (Portugal) sowie Boston (USA).

Ein Blick auf die Reiseziele mit dem prozentual größten Anstieg des Suchvolumens gibt außerdem Aufschluss darüber, welche Regionen der Welt in der kommenden Saison bei deutschen Urlaubern besonders im Trend liegen. Aufgrund der Lockerung von Einreisebeschränkungen steigt demnach das Interesse an Flügen in Richtung Südostasien weiterhin an: Deutlich mehr deutsche Urlauber als im Vorjahr suchen nach Flügen nach Denpasar (Indonesien), Singapur (Singapur) oder Manila (Philippinen). Dabei stechen vor allem die Anfragen in Richtung Tokio ins Auge: Die japanische Hauptstadt ist gerade zur Zeit der Kirschblüte im Frühjahr wieder ein besonders beliebtes Reiseziel. Für Flüge nach Tokio in diesem Frühling gab es zuletzt mehr als fünfmal so viele Anfragen als im gleichen Zeitraum 2022 (plus circa 556 Prozent). Auffallend mehr Urlauber als noch im Jahr 2022 interessieren sich aktuell außerdem für Flüge nach Kapstadt (Südafrika), Marrakesch (Marokko), Tel Aviv (Israel), Port Louis (Mauritius), Kairo (Ägypten) und Neu-Delhi (Indien).

PAYWATCH: Wo die Preise im Frühling besonders steigen

Im Frühling sind vor allem Städtetrips und Sightseeing beliebt. Entsprechend ist zu dieser Jahreszeit für Flüge in größere Metropolen mit deutlichen Preisanstiegen von ungefähr 30 bis 50 Prozent gegenüber 2022 zu rechnen, sowohl bei Lang- als auch bei kürzeren Strecken, etwa in Richtung Rom (Italien), Dublin (Irland), Edinburgh (Schottland), Athen (Griechenland), Madrid (Spanien), Budapest (Ungarn) oder Prag (Tschechien). Einer der Spitzenreiter in puncto Preisanstieg ist auch hier Tokio: Rund 72 Prozent mehr als noch im Vorjahr kosten Flüge in die Mega-Metropole im Frühling 2023.

Sparen bei den Unterkünften: Gute Deals im Premium-Segment möglich

Über alle Hotel-Kategorien (1-5 Sterne) bleiben Unterkünfte in Deutschland (im Schnitt plus vier Prozent) im Vergleich zum Vorjahr recht preisstabil. Innerhalb Europas haben vor allem die Preise im Zwei- und Fünf-Sterne-Segment etwas angezogen (im Schnitt plus 17 Prozent bzw. plus 26 Prozent). Bei drei und vier Sternen sind es hingegen im Schnitt "nur" plus 13 Prozent. Wer im Frühling in noch ferneren Ländern unterwegs ist und sich nach Luxus sehnt, darf sich hingegen freuen: Außerhalb Europas sind die Unterkunftspreise etwas günstiger als im Vorjahr, nämlich um durchschnittlich vier Prozent bei Vier-Sterne- und sogar um durchschnittlich 18 Prozent bei Fünf-Sterne-Hotels. Wer also im Frühling einen ausschweifenden Trip plant, kann es sich reinen Gewissens einmal im Premium-Segment gutgehen lassen.

Der KAYAK-Geheimtipp

"Schnäppchenjäger mit großen Plänen können in den USA noch den ein oder anderen guten Deal mitnehmen", verrät Laure Bornet, Reise-Expertin und General Manager EMEA bei KAYAK. "Sowohl die durchschnittlichen Flug- als auch die Unterkunftspreise sind im Land der unbegrenzten Möglichkeiten in den kommenden Monaten in beliebten Urlaubszielen wie Florida, Kalifornien oder auch New York entweder relativ preisstabil oder vereinzelt sogar etwas günstiger als noch im Vorjahr."

KAYAK-Tipp: Mit der 'Preisalarm'-Funktion auf dem KAYAK-Portal können sich Reisende automatisch informieren lassen, sobald es zu Preisveränderungen auf ihren Wunsch-Routen kommt. Wer sich erst inspirieren lassen will, dem zeigt das KAYAK 'Explore'-Tool außerdem schon bei der Suche auf einen Blick, welche Reiseziele für welches Budget zu den eigenen Wunschdaten aktuell verfügbar sind.

Original-Content von: KAYAK Europe GmbH