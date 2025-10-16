Adyen

Viele Policen, wenig Überblick: Drei von zehn Deutschen kennen ihre monatlichen Kosten für Versicherungen nicht

Berlin, Deutschland (ots)

Fast die Hälfte der Befragten besitzt mindestens fünf Versicherungen, jeder Fünfte kennt die genaue Zahl nicht.

Transparenzlücke: Drei von zehn haben keinen Überblick über ihre monatlichen Prämienzahlungen.

SEPA-Lastschrift ist die am häufigsten genutzte Zahlungsart, gleichzeitig zeigt die repräsentative Umfrage von Adyen den Wunsch nach weiteren Optionen wie Rechnung, PayPal oder Sofortüberweisung.

Deutschland ist gut versichert, doch nur wenige haben den Überblick, wie eine repräsentative Umfrage von Adyen, der bevorzugten Finanztechnologie-Plattform führender Unternehmen, zeigt. Fast die Hälfte der Bevölkerung besitzt fünf oder mehr Versicherungen - und das neben den gesetzlichen Pflichtversicherungen wie Renten- und Krankenversicherungen. Allerdings wissen viele nicht, wie hoch ihre monatlichen Ausgaben tatsächlich sind. Die Umfrage zeigt: bei hoher Versicherungsdichte fällt es vielen schwer, das eigene Portfolio vollständig zu überblicken. Gleichzeitig wünschen sich Versicherungsnehmer mehr Flexibilität bei den Zahlungsmöglichkeiten. Adyen unterstützt Versicherer dabei, Zahlungen einfacher, digitaler und schneller zu gestalten: etwa im Schadensfall durch Echtzeitauszahlungen oder über digitale Zahlungslinks und virtuelle Karten, die eine schnelle, sichere Überweisung direkt auf das Konto der Versicherungsnehmer ermöglichen.

Versicherungsdichte hoch - durch alle Generationen

Versicherungen sind in allen Altersgruppen verbreitet. Selbst bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 29 Jahren besitzen 52 Prozent mindestens fünf Policen. Männer schließen tendenziell mehr Versicherungen ab: 23,8 Prozent besitzen über sieben Policen, bei Frauen sind es 13,6 Prozent. Die hohe Versicherungsdichte zeigt nicht nur ein großes Marktvolumen, sondern auch eine Vielzahl an Interaktionen zwischen Kunden und Versicherern - Abläufe, die sich an vielen Stellen, etwa beim Abschluss oder bei Zahlungen, noch vereinfachen lassen.

Prämien im Blick: 30- bis 39-Jährige sowie Selbstständige zahlen Spitzenbeträge

Drei von zehn Befragten haben keinen Überblick über die Höhe ihrer monatlichen Prämienzahlungen. Ein Grund dafür dürfte sein, dass Versicherungsprämien meist automatisch eingezogen werden - oft quartalsweise oder jährlich.

Die meisten Befragten geben monatlich zwischen 101 und 200 Euro für Versicherungen aus, 17,9 Prozent liegen in diesem Bereich, gefolgt von 14 Prozent, die zwischen 51 und 100 Euro zahlen. Männer investieren deutlich höhere Beträge: 10,5 Prozent zahlen mehr als 500 Euro im Monat, fast doppelt so viele wie Frauen, bei denen das nur auf 5,7 Prozent zutrifft. Besonders hoch sind die Zahlungen bei Selbstständigen, von denen 23,2 Prozent über 400 Euro ausgeben, sowie bei den 30- bis 39-Jährigen, von denen knapp 14 Prozent mehr als 500 Euro bezahlen.

Die meisten Deutschen lassen ihre Versicherungen automatisch abbuchen. 83 Prozent nutzen die SEPA-Lastschrift, knapp 7 Prozent zahlen auf Rechnung - bei den 18- bis 29-Jährigen liegt der Anteil sogar bei über 12 Prozent. Männer zahlen etwas häufiger auf Rechnung als Frauen (7 Prozent vs. 5,9 Prozent).

Gefragt nach ihren Präferenzen für künftige Zahlungen, zeigt sich ein ähnliches Bild - allerdings verbunden mit dem Wunsch nach mehr Auswahl. Die Mehrheit bevorzugt weiterhin die SEPA-Lastschrift (70,6 Prozent), doch einige wünschen sich zusätzliche Optionen: 7,3 Prozent würden gerne auf Rechnung bezahlen, 2 Prozent PayPal nutzen, 1,9 Prozent per Sofortüberweisung und 1,3 Prozent mit Kreditkarte. Bei den 18- bis 29-Jährigen ist der Wunsch nach SEPA deutlich geringer (47,5 Prozent), während Rechnungskauf (7,8 Prozent) und Sofortüberweisung (4,1 Prozent) häufiger nachgefragt werden - ein Hinweis darauf, dass gerade jüngere Versicherungsnehmer mehr Flexibilität erwarten und ein Wandel im Zahlungsverhalten erkennbar ist.

"Die Ergebnisse zeigen ein spannendes Bild: Einerseits haben die Deutschen im Schnitt viele Versicherungen - selbst junge Erwachsene. Andererseits fehlt es vielen an Transparenz und Struktur im eigenen Portfolio. Wer langfristig Vertrauen schaffen will, muss nicht nur gute Produkte anbieten, sondern auch für Übersicht und einfache Verwaltung sorgen. Dazu gehört auch eine sichere und flexible Bezahlung", sagt Hella Fuhrmann, Country Managerin DACH von Adyen.

Hausrat, Haftpflicht, Kfz: Das sichern die Deutschen wirklich ab

Die mit Abstand häufigsten Policen sind die Privathaftpflicht (75 Prozent), die Hausratversicherung (68 Prozent) und die Kfz-Versicherung (knapp 65 Prozent). Auffällig: Nur 20 Prozent der Befragten haben eine Lebensversicherung abgeschlossen. Fast jede:r zweite Deutsche vertraut auf eine Rechtsschutzversicherung, um im Ernstfall abgesichert zu sein. Weniger nachgefragt sind Handy- oder Geräteversicherungen (lediglich 4 Prozent der Befragten) - selbst bei den jüngeren Befragten (18 bis 29 Jahre: 6,3 Prozent, 30-39 Jahre 8,9 Prozent).Direkt beim Versicherer statt online: Abschluss bleibt klassisch

Die meisten neuen Policen werden nach wie vor klassisch abgeschlossen: 44 Prozent direkt beim Versicherer, 30 Prozent über Berater oder Makler. Vergleichsportale spielen nur eine untergeordnete Rolle, insgesamt nutzen sie 11 Prozent der Befragten.Bei der Entscheidung für eine Versicherung zählen vor allem bewährte Kriterien: Mehr als zwei Drittel achten auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, etwas mehr als die Hälfte auf Transparenz der Leistungen und Bedingungen sowie Vertrauenswürdigkeit des Anbieters. Ein unkomplizierter Abschlussprozess ist für 14 Prozent wichtig. Der Zahlungsverkehr gehört zu den wichtigsten Berührungspunkten zwischen Versicherern und Kunden. Mit seinen digitalen Lösungen sorgt Adyen dafür, dass er nahtlos, sicher und effizient abläuft und gibt den Versicherern so den Spielraum, sich auf Herausforderungen wie Transparenz und bessere Übersicht für Kunden zu konzentrieren.

Über die Adyen-Umfrage

Civey hat für Adyen vom 27. bis 28.08.2025 online 2.500 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ab 18 Jahren zu Versicherungen, Zahlungsweisen und Abschlusswegen befragt. Die Antworten wurden nach Alter, Geschlecht, Beschäftigungsstatus und Bevölkerungsdichte ausgewertet. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 3,7 Prozentpunkten. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie hier.

Über Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) ist die bevorzugte Finanztechnologie-Plattform führender Unternehmen. Mit seinen End-to-End-Zahlungsfunktionen, datengesteuerten Analysen und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen Unternehmen, ihre Ziele schneller zu erreichen. Adyen hat Niederlassungen auf der ganzen Welt und arbeitet mit Unternehmen wie Meta, Uber, H&M, eBay, Zalando, Flix, Robert Bosch GmbH und Microsoft zusammen.

Original-Content von: Adyen, übermittelt durch news aktuell