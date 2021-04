Unternehmensgruppe ALDI Nord

ALDI auf Wachstumskurs: Der 5000. ALDI Markt öffnet auf Mallorca

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

- Historischer Meilenstein: 5000. ALDI Nord Filiale eröffnet auf Mallorca - Allein ALDI Nord Spanien plant dieses Jahr mehr als 40 Neueröffnungen - Alle Landes-Gesellschaften der Unternehmensgruppe ALDI Nord setzen weiter auf Expansion, um noch näher am Kunden zu sein

ALDI Nord feiert Historisches: Heute öffnet der 5000. Markt in der Unternehmensgruppe. Neun Länder hätte es treffen können, die Neueröffnungen in Breslau, Paris und Essen verpassten den symbolträchtigen Titel nur knapp. Jetzt steht fest: die 5000. Filiale eröffnet ausgerechnet auf Mallorca - der beliebten Ferieninsel der Deutschen.

In 5000 Märkten in ganz Europa bestätigen Kundinnen und Kunden täglich den Erfolg des Discount-Prinzips, das ALDI selbst vor über 60 Jahren in Essen erfunden hat: hochwertige Produkte zum niedrigst möglichen Preis, einfach und schnell.

Ein ALDI Markt auf Mallorca durfte da nicht fehlen. Nach dem ersten 2015 öffnet heute in Cala Millor bereits der neunte Markt. Auch in dieser Standard-Filiale findet sich jeder ALDI Kunde auf Anhieb zurecht. Für die helle und freundliche Einkaufsatmosphäre sorgt eine energieeffiziente LED-Beleuchtung. Der Betrieb von Beleuchtung und Klimaanlage wird durch eine moderne Gebäudeautomation verbessert, die zudem Warenverluste bei Ausfällen verhindert. CO2 wird als nachhaltiges und effizientes Kältemittel eingesetzt. Und während des Einkaufs laden Kunden ihre Elektrofahrzeuge an den Ladestationen auf dem markteigenen Parkplatz. Ein effizienter Umgang mit Ressourcen ist schließlich ein Kernaspekt des Discounts-Prinzips und der Einkauf mit einem guten Gewissen ein Versprechen an alle ALDI Kundinnen und Kunden.

"Natürlich wissen wir, dass die Deutschen eine besondere Verbindung zu Mallorca haben. Deswegen freuen wir uns, dass die 5000. Filiale ausgerechnet hier steht", sagt Valentin Lumbreras, CEO der ALDI Supermercados S.L. in Spanien: "Unser Ziel ist es, auch in den kommenden Jahren deutlich zu wachsen. Spanien ist ein wichtiger Markt für die Expansion der Unternehmensgruppe." Die neue Filiale auf Mallorca ist die 336. in Spanien insgesamt. Allein in diesem Jahr haben zehn neue Märkte in Spanien eröffnet, mehr als 40 sollen es bis Jahresende sein.

Aber nicht nur in Spanien strebt die Unternehmensgruppe ALDI Nord langfristiges und profitables Wachstum an. "In einer Welt voller Möglichkeiten ist unser Discount-Prinzip vielleicht aktueller denn je: Einfachheit und der radikale Fokus auf das Wesentliche", so Florian Scholbeck, Managing Director Communications: "Dafür müssen wir für jeden Kunden einfach und schnell erreichbar sein." Alle Gesellschaften in der Unternehmensgruppe ALDI Nord setzen daher auf organisches Wachstum. So sind auch in Deutschland zahlreiche neue Märkte geplant.

Darüber hinaus prüfen die Gesellschaften der Unternehmensgruppe systematisch, welche Potenziale sich aus Zukäufen ergeben könnten. 2020 hatte ALDI Frankreich mit der Übernahme von 549 Filialen und drei Zentrallagern der Casino Group bereits die größte Akquisition in der Geschichte der Unternehmensgruppe vermeldet.

Original-Content von: Unternehmensgruppe ALDI Nord, übermittelt durch news aktuell