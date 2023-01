ALDI

"Um Längen besser und sein Geld wert" -"GUT bio" Müsli von ALDI setzt sich gegen andere Marken durch

Mit fertigen Müsli-Mischungen kann jeder schnell und fit in den Tag starten und muss dabei nicht tief in die Tasche greifen. So konnte sich das "GUT bio Müsli Klassik Dinkel und Früchte" von ALDI in einem aktuellen Test der Süddeutschen Zeitung als Sieger gegen neun zum Teil deutlich teurere Marken durchsetzen.

Die Süddeutsche Zeitung hat zehn Müsli-Produkte von Ernährungsberater Frank Polajner testen lassen. Inhaltsstoffe wie der Vollkorn- und Zuckeranteil, aber auch der Geschmack und die Art der Verpackung waren bei der Bewertung ausschlaggebend. Das Müsli "Klassik Dinkel und Früchte" (2,89 Euro je 500g) der ALDI Eigenmarke "GUT bio" überzeugte den Experten in allen Kategorien. Es sei im Vergleich zu anderen Müslis "um Längen besser und sein Geld wert". Zum Vergleich: Andere getestete Müslis kosten bei nahezu identischer Füllmenge bis zu 7,89 Euro.

ALDI hat Gutes für alle Frühstückstypen

Ob mit Müsli oder anderen leckeren Produkten wie frischen regionalen Backwaren, Aufstrichen wie der GUT bio Konfitüre Extra (1,99 Euro/330 Gramm) oder leckerem GUT bio Hafer Drink (1,19 Euro/ 1 Liter): Bei ALDI kommt jeder Frühstückstyp auf seine Kosten - und das zum günstigsten Preis.

