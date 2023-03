Deutsche Oppenheim Family Office AG

Deutsche Oppenheim Family Office AG baut ihre erweiterte Geschäftsführung aus

München (ots)

Mit Wirkung vom 1. April fungiert Dr. Vladislav Gounas als Abteilungsleiter Quantitative Investment Solutions (QIS) und damit als Mitglied der erweiterten Geschäftsführung.

Dr. Gounas ist seit Oktober 2015 im Bereich Quantitative Investment Solutions für die Deutsche Oppenheim Family Office AG tätig. Dort leitet er die Strategische Asset-Allokation und ist für das operative Management der PassivPlus-Dachfonds verantwortlich. Zu seinen weiteren Aufgabenschwerpunkten zählen die quantitative Fondsselektion und die stochastische Modellierung von Kapitalmärkten. Zudem dient er als strategischer Ansprechpartner für vermögende private und semi-institutionelle Mandanten. Seit April 2022 leitet er das Team Quantitative Investment Solutions.

Herr Dr. Gounas promovierte 2021 an der EDHEC Business School im Bereich Finance zum Thema Strategic Trading. Er hat seinen Master of Science in Economics an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn abgeschlossen, sammelte Auslandserfahrung an der Erasmus Universität Rotterdam und ist viersprachig.

Original-Content von: Deutsche Oppenheim Family Office AG, übermittelt durch news aktuell