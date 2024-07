Kaufland

Freibad-Challenge: So bringt YouTuber HeyMoritz die HEYYY Gums "Exotic" zurück ins Kaufland

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

Die Kaugummis "HEYYY" sind längst nicht nur bei den Fans von YouTuber HeyMoritz begehrt. Nun ist die beliebte Sommer-Edition "Exotic" wieder zurück und ab heute exklusiv und limitiert in allen Kaufland-Filialen erhältlich. Die gute Nachricht verkündet der Einzelhändler auf seinen sozialen Kanälen.

Im Content zur Kampagne, der in gewohnter Moritz-Manier gehalten ist, erzählt der YouTuber zunächst von einem gewöhnlichen Tag im Freibad. Der erhält jedoch eine besondere Wendung, als Moritz von einem kurzen Power-Nap in der Sonne erwacht und einen roten Kaufland-Brief entdeckt. Er erfährt, dass sich seine Fans die HEYYY Gums in der Sorte "Exotic" zurückwünschen - dafür muss er aber zunächst eine kleine Challenge im Freibad meistern, die ist ab sofort online.

Mit mehr als 3,5 Millionen Followern auf seinen sozialen Kanälen gehört HeyMoritz alias Moritz Schirdewahn zu Deutschlands bekanntesten Influencern. Die große Leidenschaft des YouTubers sind Kaugummis. Was die HEYYY Gums so besonders macht: Sie sind übertrieben fruchtig und garantieren eine Geschmacksexplosion. Zusammen mit dem Berliner Produkt-Start-up LIMITD hat HeyMoritz die HEYYY Gums entwickelt. Neben der Sommer-Sorte "Exotic" gibt es die Kaugummis auch in den bereits bekannten Sorten Watermelon, Tropical, Spearmint und Berry Boom, die ebenfalls ab heute in allen Kaufland-Filialen erhältlich sind.

Mit Produktneuheiten und prominenten Kooperationspartnern macht Kaufland immer wieder auf sein Sortiment aufmerksam. Die jüngere Generation überrascht Kaufland regelmäßig mit verschiedenen Influencer-Kooperationen. Dazu gehört der erfolgreiche YouTuber CrispyRob, Tik-Tok-Star Herr Anwalt und Food-Influencerin Kiki Aweimer alias "Kikis Kitchen".

Das Video ist eine erneute Kooperation von Kaufland, HeyMoritz und der Agentur DEPARTD. Es ist ab sofort online.

Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell