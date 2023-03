Kaufland

3 Jahre Alge-Likör bei Kaufland: besonderes Geschenk für Knossi und seine Fans

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

Jens Knossalla alias "Knossi" hatte einen Traum - und zum dritten Geburtstag seines Alge-Likörs hat Kaufland ihm diesen erfüllt. Dafür überrascht ihn das Team zuhause - "zufälligerweise" genau in dem Augenblick, als seine Freundin mit ihm zum Tanztraining fahren möchte. Als Knossi fünf Stunden später zurückkommt und das Garagentor öffnet, traut er seinen Augen kaum: Kaufland hat ihm tatsächlich eine eigene Filiale in seine Garage gebaut. Die Regale sind gefüllt mit Knossis Lieblingsartikeln und an der Kasse sitzt niemand geringeres als sein Kumpel MannyMarc.

Die Überraschung für Knossis Fans gibt es am Ende des Kaufland-Spots, als auf dem Kassenband die neue Sorte "ALGE Extreme Sour" und das ALGE Erfrischungsgetränk erscheinen. Sie gibt es ab sofort bei Kaufland. "Die besten Geschichten schreibt das Leben. Deshalb haben wir aus einer verrückten Idee von Knossi einen spaßigen Spot produziert", erklärt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland bei Kaufland. Konzeption und Umsetzung erfolgten gemeinsam mit der Agentur DEPARTD.

Mit Produktneuheiten und prominenten Kooperationspartnern macht Kaufland immer wieder auf sein Sortiment aufmerksam. Die jüngere Generation überrascht Kaufland regelmäßig mit verschiedenen Influencer-Kooperationen. Dazu gehört der erfolgreiche YouTuber CrispyRob, Tik-Tok-Star Herr Anwalt und Food-Influencerin Kiki Aweimer alias "Kikis Kitchen".

Der neue Kaufland-Spot ist ab sofort online.

Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell