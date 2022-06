Kaufland

K-Scan - Digitale Lösung für einen einfachen und bequemen Einkauf

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

Produkte selbst scannen und so den Einkauf noch schneller und einfacher erledigen? Das ist bei Kaufland mit K-Scan möglich. Das Unternehmen bietet die neue Lösung aktuell in über 50 Filialen in Deutschland an.

"Unseren Kunden einen möglichst angenehmen und einfachen Einkauf anzubieten hat für uns oberste Priorität. Mit K-Scan haben wir das Einkaufen in unseren Filialen weiter vereinfacht: Dank des mobilen Handscanners sparen sie jede Menge Zeit, denn an der SB-Kasse müssen die Einkäufe lediglich bezahlt werden, ohne sie wieder ein- und auszuräumen. Zudem behalten sie während ihres Einkaufs jederzeit den Überblick über ihren aktuellen Einkaufsbetrag", sagt Anika Maier, Leiterin Vertriebsorganisation Kassen.

Die Handhabung von K-Scan ist denkbar einfach, Voraussetzung ist lediglich die Registrierung mit der Kaufland Card: Am Eingang einer Filiale können Kunden nach dem Scannen der Kaufland-Card direkt einen der praktischen Handscanner entnehmen und ihn in die dafür vorgesehene Halterung ihres Einkaufswagens stecken. Während des Einkaufs können die Kunden den jeweiligen Artikel direkt scannen, bevor sie ihn in den Wagen legen. Zum Bezahlen wird der gescannte Einkauf dann über einen QR-Code an die SB-Kasse übergeben. Dort müssen die Artikel dann nur noch bezahlt werden. Alternativ zu den Handscannern kann auch das eigene Mobiltelefon genutzt werden. Hierfür einfach die Kaufland App öffnen, K-Scan im Menü auswählen und direkt die Produkte in der Filiale scannen. Neben Deutschland können auch Kaufland-Kunden in Tschechien, Rumänien und der Slowakei bereits jetzt K-Scan nutzen.

Mit K-Scan führt Kaufland einen weiteren Service ein, der das Einkaufen in den Filialen digital und damit noch einfacher gestaltet. Von der Planung des Einkaufs bis hin zum Bezahlvorgang profitieren Kaufland-Kunden von verschiedenen digitalen Services. So hat Kaufland bereits seit 2015 in ausgewählten Filialen, ergänzend zu den klassischen Bedienkassen, SB-Kassen im Einsatz. Sie sind ein zusätzlicher Service und bieten eine schnelle und zeitgemäße Alternative für den kleinen Einkauf. Aufgrund der positiven Resonanz der Kunden hat das Unternehmen das Angebot sukzessive weiter ausgebaut und hat mittlerweile bundesweit in rund 120 Filialen SB-Kassen. Im vergangenen Jahr hat Kaufland zudem das Vorteilsprogramm Kaufland-Card eingeführt. Mit der Kaufland-Card schafft das Unternehmen eine weitere Verbindung zwischen der stationären und der digitalen Einkaufswelt: Die Kaufland Card kann sowohl in den über 750 Kaufland-Filialen, als auch auf dem Online-Marktplatz Kaufland.de für zahlreiche Angebote und Vorteile genutzt werden und bietet neben Extra-Rabatten, Coupons und Partnervorteilen auch die Möglichkeit, den Kassenbon digital zu speichern und Treuepunkte direkt auf dem Smartphone zu sammeln.

Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell