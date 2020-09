Kaufland

Kaufland ist Preis- und Nachhaltigkeitssieger 2020

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

Focus Money zeichnet Kaufland gleich zwei Mal aus. Das Unternehmen erhält das Siegel "Preis-Sieger 2020" in Gold und belegt zudem den ersten Platz im Ranking "Deutschlands beste Nachhaltigkeit 2020" in der Kategorie "Supermarkt". "Mit diesen beiden Auszeichnungen können wir einmal mehr zeigen, dass sich ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und nachhaltiges Engagement nicht ausschließen. Genau dafür steht Kaufland, weshalb wir besonders stolz darauf sind, beide Auszeichnungen erhalten zu haben", sagt Andreas Schopper, Geschäftsleitung Einkauf Deutschland bei Kaufland.

Beste Preis-Leistung

Das Preis-Leistungs-Verhältnis entscheidet bei einem Großteil der Kunden über die Wahl der Einkaufsstätte. Seit den Anfängen von Kaufland 1968 bis heute stellt das Unternehmen den günstigsten Preis bei großer Auswahl sicher und wird hierfür regelmäßig ausgezeichnet.

Die dem Siegel zugrundeliegende Studie von Deutschland Test untersuchte rund 67 Millionen Aussagen von Verbrauchern zu über 23.000 Marken im Internet. Die Studie erfasst alle Beurteilungen des Preis-Leistungs-Verhältnisses von Juli 2019 bis Mai 2020. Neben dem Preis sind dies auch vielfältige subjektive Faktoren und Meinungsäußerungen.

Beste Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit zählt mittlerweile mit all ihren Facetten zu den entscheidenden Kaufkriterien der Verbraucher. Das Thema lebt bei Kaufland durch die tiefe Verankerung in den Unternehmenszielen und -prozessen. Das Engagement des Unternehmens ist langfristig, sozial, ökologisch und gesellschaftlich breit aufgestellt.

Für die Untersuchung "Deutschlands beste Nachhaltigkeit" wurde die Nachhaltigkeitsreputation von 24.000 Unternehmen in 438 Millionen deutschsprachigen Online-Quellen untersucht. Hierbei wurden nur Unternehmen berücksichtigt, die in allen Dimensionen eine positive oder neutrale Tonalität aufweisen. Die Ergebnisse zeigen, welche Unternehmen aus Verbrauchersicht in Sachen Nachhaltigkeit besonders engagiert sind. In die Betrachtung wurde das Gesamtansehen und die ökologische, wirtschaftliche sowie die soziale Nachhaltigkeit miteinbezogen. Die Auswertung wurde im Auftrag von Focus Money vom Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) und Deutschland Test durchgeführt.

Details zu den Studien und Ergebnissen finden Sie in den Focus-Sonderheften "Preis-Sieger 2020" (Nr. 45/20, erscheint im November 2020) und "Deutschlands beste Nachhaltigkeit" (Nr. 32/20).

Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter www.kaufland.de/presse.

Pressekontakt:

Kaufland Unternehmenskommunikation, Ines Rottwilm, Rötelstraße 35,

74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-680419, presse@kaufland.de

Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell