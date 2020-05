Kaufland

Kaufland-Eigenmarken sind Testsieger bei Stiftung Warentest und erhalten Bestnoten von Öko-Test

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

- K-Classic Katzenfutter Häppchen in Gelee mit Geflügel und Herz (Testsieger mit Note 1,3) - bevola Deospray fresh (Testurteil "sehr gut") - K-Classic Tomatenketchup (Testurteil "sehr gut")

Die Kaufland-Eigenmarke K-Classic ist mit seinem Katzenfutter "Häppchen in Gelee mit Geflügel und Herz" von Stiftung Warentest als Testsieger mit der Note 1,3 bewertet worden. Bei Öko-Test überzeugen das bevola Deospray Fresh und das K-Classic Tomatenketchup. Sie erhalten die Bestnote "sehr gut". "Mit unseren Eigenmarken erzielen wir, quer durch das Sortiment, regelmäßig hervorragende Ergebnisse. Das bestätigt uns darin, dass es richtig ist, an jedem einzelnen Produkt so lang zu feilen, bis es die beste Qualität hat", so Rüdiger Lukesch, Internationaler Einkauf bei Kaufland.

K-Classic Katzenfutter Zarte Häppchen in Gelee mit Geflügel und Herz

Stiftung Warentest hat 30 Feuchtfutter unter die Lupe genommen und sie unter anderem auf einen optimalen Nährstoffmix, Fütterungshinweise und Nutzerfreundlichkeit geprüft. In allen Kategorien punktete das Katzenfutter "Häppchen in Gelee mit Geflügel und Herz" von Kaufland, das mittlerweile in neuem Verpackungsdesign angeboten wird.

bevola Deospray fresh

Das Deospray der Kosmetik-Eigenmarke bevola ist von Öko-Test mit der Bestnote "sehr gut" ausgezeichnet worden. Das 24-Stunden-Deodorant enthält keine Aluminiumsalze und zählt mit einem Preis von 0,32 Euro pro 75 ml zu den günstigsten Produkten im Test.

K-Classic Tomatenketchup

Öko-Test hat auch das K-Classic Tomatenketchup mit "sehr gut" bewertet. Die Jury stellte vor allem sämige Konsistenz, würzigen Geschmack und eine deutliche Essignote positiv fest. Die im Ketchup verarbeiteten Tomaten stammen aus Spanien und Portugal.

Über Kaufland

Kaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.

Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.

Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter www.kaufland.de/presse.

Pressekontakt:

Kaufland Unternehmenskommunikation, Alice von Bestenbostel, Rötelstraße 35,

74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-686666, presse@kaufland.de

Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell