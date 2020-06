DER Touristik

Mit Sicherheit in den Urlaub starten

DER Touristik gibt Rückhol-Garantie für Flugpauschalreisegäste

Frankfurt/Main (ots)

Flugpauschalreisegäste der DER Touristik können mit einem guten Gefühl in den Urlaub starten, denn sie sind durch ein Rundum-Sorglos-Paket für alle Eventualitäten abgesichert. Die wichtigste Botschaft des Veranstalters mit den Marken Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und ADAC Reisen: "Wer mit der DER Touristik in den Urlaub reist, der wird von der DER Touristik auch zurückgeholt. Das gilt selbstverständlich auch in Zeiten von Corona", so Dr. Ingo Burmester, CEO der DER Touristik Central Europe. Das heißt: Auch im unwahrscheinlichen Falle einer erneuten Reisewarnung werden Flugpauschalreise zurückgeholt. "Hier zeigt sich erneut die Stärke der Veranstalterreise, wenn der Gast in Not gerät", so Burmester.

Zusätzlich hat der Veranstalter eine 24/7 Beratungshotline zu den neuen Covid-19 Hygiene- und Gesundheitsthemen eingeführt. Im Backup dieser Hotline wird auf einen umfangreichen Expertenkreis aus dem Analytik-Labor Kneißler zurückgegriffen.

Bereits im Vorfeld hat das Unternehmen im Schulterschluss mit seinen Leistungsträgern und nach Maßgabe der behördlichen Auflagen umfangreiche Präventionsmaßnahmen getroffen und auch eigene Hygiene-, Gesundheits- und Sicherheitskonzepte sowie Länder-Restart-Konzepte zum Schutz der Urlauber entwickelt. "Ziel ist es, unseren Reisegästen auch in Zeiten der neuen Reisenormalität das beste Urlaubserlebnis auf höchstmöglichem Sicherheitsniveau zu ermöglichen", so Ingo Burmester.

Das Sicherheitsmanagement der DER Touristik hat weiterhin alle Destinationen und Reisehinweise des Auswärtigen Amtes weltweit im Blick und schickt Urlauber nur in Ziele, in denen das Infektionsgeschehen wenig Anlass zu Sorge gibt und in denen auch die Hotels und sonstigen Leistungsträger sämtliche COVID-19-Auflagen erfüllen. "Sollte sich die Lage in einer Urlaubsregion jedoch wider Erwarten ändern, sind unsere Pauschalreisegäste mit der DER Touristik Rückhol-Garantie und der Experten-Hotline abgesichert", erklärt Ingo Burmester.

