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Motorola Solutions Bodycams unterstützen Berlins Engagement für mehr Sicherheit

3.000 Bodycams sorgen für mehr Transparenz, Schutz und Sicherheit im Einsatz

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Berlin (ots)

Motorola Solutions hat in einem europaweiten offenen Verfahren den Zuschlag erhalten, die Polizei Berlin und die Berliner Feuerwehr mit 3.000 Bodycams auszustatten. Die Motorola V500 Bodycams werden seit Ende 2025 von Polizei- und Feuerwehrkräften im täglichen Dienst in Berlin genutzt. Mit diesem ersten gemeinsamen Auftrag von Polizei und Feuerwehr schließen sich beide Behörden einem wachsenden Netzwerk von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in ganz Europa an, die auf die Bodycams von Motorola Solutions vertrauen.

Im vergangenen Jahr wurden rund 10.000 Polizeivollzugskräfte, Feuerwehrkräfte und sonstige Rettungskräfte, darunter Kräfte der Polizei Berlin und der Berliner Feuerwehr, während ihrer Dienste in der Bundeshauptstadt Opfer eines Gewaltdelikts. Die Einführung der Bodycams unterstreicht das Ziel der Berliner Sicherheitsbehörden, sowohl durch die deeskalierende Wirkung, als auch durch Transparenz und beweissichere Dokumentation die persönliche Sicherheit der Kräfte im Einsatz zu erhöhen.

"Einsatzkräfte agieren oft in Umgebungen mit hohem Stress, in denen ihr Fokus vollständig auf die aktuelle Situation gerichtet bleiben muss", sagte Helmut Gaschler, Country Manager Deutschland und Direktor für Zentraleuropa bei Motorola Solutions. "Bodycams liefern eine klare Perspektive direkt vom Einsatzort, während sich Ereignisse entwickeln, und ermöglichen zugleich eine verlässliche Dokumentation kritischer Vorkommnisse. Wir sind stolz darauf, mit der Polizei Berlin und der Berliner Feuerwehr bei dieser wichtigen Initiative zusammenzuarbeiten."

Die Motorola Solutions V500 Bodycams werden zusammen mit der hochgradig konfigurierbaren VideoManager Software für das Beweismittelmanagement bereitgestellt. Diese Software ist direkt in die interne IT-Infrastruktur der Behörden integriert und ermöglicht es den Kräften, Videoaufnahmen schnell hochzuladen, sicher zu speichern und effizient als Teil ihrer bestehenden täglichen Arbeitsabläufe zu verwalten.

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