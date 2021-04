Lotto Baden-Württemberg

"Quicktipp" ins Glück: Fast 1,2 Millionen Euro in Bietigheim-Bissingen gewonnen

Vom Computer ausgewählte Zufallszahlen erwiesen sich am Freitagabend als goldrichtig für einen Eurojackpot-Tipper aus Bietigheim-Bissingen: Der noch unbekannte Glückspilz gewann in der europäischen Lotterie knapp 1,2 Millionen Euro.

Zum Millionentreffer bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag (9. April) führten die fünf Gewinnzahlen 11, 18, 23, 29, 32 und die Zusatzzahl 3. Mit der Kombination war der Baden-Württemberger im zweiten Rang erfolgreich. Der Gewinn liegt bei exakt 1.199.093 Euro und wird komplett steuerfrei ausbezahlt.

In Lotto-Annahmestelle gespielt

Wer hinter dem Glückspilz steckt, ist Lotto Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Der Tipper nahm anonym in einer Annahmestelle in Bietigheim-Bissingen an der Lotterie teil. Er setzte dabei auf einen so genannten Quicktipp, überließ also die Auswahl seiner Zahlen dem Zufallsgenerator im Terminal der Annahmestelle. Zum Abruf des Gewinns ist jetzt die gültige Spielquittung entscheidend. Diese kann die Besitzerin oder der Besitzer in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Zentrale einreichen.

Achter Millionengewinn des Jahres

Der Freitags-Coup war der achte baden-württembergische Millionentreffer in diesem Jahr. Den letzten Millionengewinn im Landkreis Ludwigsburg hatte es im August 2020 gegeben. Seinerzeit jubelte eine Eurojackpot-Tipperin über satte 38,1 Millionen Euro.

