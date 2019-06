NORD STREAM RACE

Das Nord Stream Race 2019 ist gestartet

Altkanzler Gerhard Schröder gab den offiziellen Startschuss ab

Kiel (ots)

Es war die kürzeste Nacht des Jahres bevor die Teams des Nord Stream Race am Sonntagnachmittag in See gestochen sind. Die 50 Segler auf fünf Rennyachten erwartet ein harter Wettkampf bei starkem Wind ohne Schlaf, bei Top-Speed in einer weiteren sehr kurzen Nacht.

Die guten Wünsche, die Altkanzler Gerhard Schröder auf dem Gala-Dinner am Vorabend an die Segler gerichtet hatte, waren gut gemeinte, warme Worte. Auf der rauen und kalten Ostsee ist jedes Team hoch professional konzentriert, jeder will gewinnen und die ersten wichtigen Punkte machen. Kurz vor dem Start gab Sven-Erik Horsch, der Skipper vom Team Germany einen Einblick in die Anspannung der Teams: "Wir sind jetzt sehr gespannt. Es wird ein hartes Rennen. Wir versuchen, die Gefühle herauszuhalten und die Sache sehr professionell anzugehen. Aber wir sprechen über Gefühle noch mal in Kopenhagen, kann sein, dass wir nach harter Nacht auf See ganz anders drauf sind."

In Kiel begann auch der kulturelle Teil der Regatta. Die bekannte Marine-Malerin Heinke Böhnert präsentierte ein Bild von ihr auf dem Gala-Dinner im Kieler Kaufmann, das in St. Petersburg für einen guten Zweck versteigert wird. Elena Solovyeva, Head of projects St. Petersburg Yacht Club sagte: "In dieser Saison wird die Idee "Connecting the Baltics" weiter ausgerollt. Dafür bringen wir von jeder Destination - also Kiel, Kopenhagen, Stockholm, Helsinki und St. Petersburg ein Kunstwerk mit."

Seit dem ersten Start 2012 wird das Nord Stream Race vom Saint Petersburg Yacht Club mit den Partnern Gazprom und Nord Stream AG organisiert. 1.000 nautische Seemeilen folgt das Rennen dem Verlauf der Nord Stream Pipeline und etablierte sich als das anspruchsvollste und angesehenste Offshore Race in der Baltischen Region. More information and social media links here: www.nord-stream-race.com

