10 Jahre MediStart - über 12.000 Studienberatungen, über 90% Erfolgsquote und 10% Jubiläums-Rabatt: NC-frei Medizin studieren in Deutschland und Europa ab Herbst 2023

"MediStart hat mich erfolgreich ins Humanmedizin-Studium gebracht: Ich habe binnen weniger Monate einen Studienplatz im Fach Humanmedizin in Rijeka an der kroatischen Adria-Küste erhalten", sagt Anna Fleischmann.

Seit dem Jahr 2013 vermittelt MediStart Abiturienten in deutsch- und englischsprachige Studiengänge ohne Noten-NC und Hochschulstart. Neben Spanien, Griechenland, Kroatien, Polen und Litauen sind auch Studienorte in Deutschland möglich.

Neben Anerkennungssicherheit und Ausbildungsqualität ist für die MediStart-Studienberater auch die Studierendenzufriedenheit wichtig: Ansprechpartner vor Ort kümmern sich um die MediStart-Studierenden während des gesamten Studiums. Einige Universitäten haben MediStart sogar als einzige Agentur mit der Studienplatzvermittlung betraut, so z.B. für den einzigen deutschsprachigen Studiengang in Kroatien. Auch den UMCH in Hamburg, der ein englischsprachiges Medizinstudium mit deutschen Lehrkrankenhäusern anbietet, vertritt MediStart als offizielle Agentur. Für Vilnius/Litauen und Rijeka/Kroatien organisiert MediStart Teile der Lehre am Krankenbett ebenfalls in deutschen Krankenhäusern. Mit dem Wahlspruch "Sicher, seriös, erfolgreich" hat MediStart nicht nur tausende Eltern und Studienbewerber, sondern auch Landkreise und Kliniken überzeugt, die über MediStart ihren ärztlichen Nachwuchs ausbilden und Stipendien ausloben.

Für den Studienbeginn Herbst 2023 bietet MediStart derzeit einen Jubiläumsrabatt von 10% auf das Erfolgshonorar an, damit es ab Herbst 2023 wieder heißt: Statt Warten lieber studieren, wo andere Urlaub machen.

MediStart ist mit über 12.000 Beratungen und über 90% Erfolgsquote eine der führenden Studienplatz-Agenturen in Deutschland und berät Abiturienten, Studenten und ihre Eltern zum Studium in Humanmedizin, Zahnmedizin und Tiermedizin ohne Hochschulstart-Numerus clausus und Wartezeit. Die MediStart-Berater unterhalten vielfältige Kontakte im In- und Ausland; auch an Hochschulorten im Ausland kümmern sich MediStart-Ansprechpartner vor Ort um Wohnungssuche, Verwaltungsangelegenheiten und die Vernetzung mit deutschen Abiturienten, die schon länger dort sind. Das Beratungskonzept von MediStart ist durch deutsche Rechtsanwälte mitentwickelt. MediStart ist der offizielle Partner des Hartmannbundes, der größten deutschen Ärztevereinigung mit über 70.000 Ärzten. Aufnahmetests und entsprechende Vorbereitungskurse werden von MediStart in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München sowie vollständig online von zu Hause aus ermöglicht. Die Beratung auf den Online-Infoabenden, per Video-Beratung und Telefon ist kostenfrei. Info-Blätter und persönliche Info-Termine können reserviert werden unter www.medistart.de/kontakt oder Telefon 030-544538871.

