Erste Zulassungen für Herbst 2021: Deutsche Abiturienten studieren in Vilnius/Litauen Medizin und Zahnmedizin

Freudentränen bei zahlreichen Abiturienten: Der lang ersehnte Medizinstudienplatz ist wirklich da! Ohne Hochschulstart-NC und weiteres Warten. Denn die Hamburger Agentur MediStart hat den ersten Abiturienten und ihren Familien die Zulassungsbescheide der Universität Vilnius geschickt! Im September 2021 geht in Litauen das englischsprachige Studium Humanmedizin und Zahnmedizin los. Mehrere hundert Deutsche studieren bereits dort.

"Test und Interview machen die MediStart-Bewerber komplett online von zu Hause aus, auch unsere Wochenend-Vorbereitungskurse laufen online", erklärt MediStart-Geschäftsführerin Karina Krasnicka. Wichtig dabei: Die Studienplätze vieler Auslands-Universitäten werden sukzessive vergeben, also nicht erst nach Ende der Bewerbungsfrist wie in Deutschland. Daher ist die Bewerbung jetzt bereits sinnvoll und auch für Schüler, die erst im Sommer ihr Abitur erhalten werden, möglich.

Neben Vilnius/Litauen hat MediStart auch englischsprachige Studiengänge in Breslau/Polen, Riga/Lettland und Rijeka/Kroatien im Programm. Deutschsprachig und ohne NC bietet MediStart die Vermittlung an die Privatuniversität Wien/Österreich sowie nach Osijek/Kroatien an. Für Osijek wird der klinische Teil des Studiums nach dem 3. Studienjahr sogar in Deutschland studiert, nämlich in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) in den AMEOS Klinika.

Wer MediStart bis 27. Februar beauftragt, erhält auch noch den Frühbucher-Rabatt: Damit sind die Teilnahme an Vorbereitungskurs und Aufnahmetest in Deutschland kostenfrei.

MediStart ist mit rd. 90% Erfolgsquote eine der führenden Studienplatz-Agenturen in Deutschland und berät in Abiturienten, Studenten und ihre Eltern zum Studium in Humanmedizin, Zahnmedizin und Tiermedizin ohne Hochschulstart-Numerus clausus und Wartezeit. Die MediStart-Berater unterhalten vielfältige Kontakte im In- und Ausland; auch an Hochschulorten im Ausland kümmern sich MediStart-Ansprechpartner vor Ort um Wohnungssuche, Verwaltungsangelegenheiten und die Vernetzung mit deutschen Abiturienten, die schon länger dort sind. Das Beratungskonzept von MediStart ist durch deutsche Rechtsanwälte mitentwickelt. MediStart ist der offizielle Partner des Hartmannbundes, der größten deutschen Ärztevereinigung mit über 70.000 Ärzten. Aufnahmetests und entsprechende Vorbereitungskurse werden von MediStart zumeist auch vollständig online von zu Hause aus ermöglicht. Die Beratung auf den Online-Infoabenden, per Video-Beratung und Telefon ist kostenfrei. Info-Blätter und persönliche Info-Termine können reserviert werden unter www.medistart.de/kontakt oder Telefon 040-41343660.

