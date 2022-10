Syntax Systems GmbH & Co. KG

SPS 2022: Syntax zeigt Cloud-basierte Services für den digitalen Shopfloor

Kundenbeispiele und Vorträge zu erfolgreichen Digitalisierungsprojekten

Predictive Quality, Visual Inspection und Predictive Maintenance im Fokus am AWS Partnerkiosk von Syntax in Halle 5/Stand 248

Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, zeigt auf der diesjährigen SPS (smart production solutions) in Nürnberg seine Cloud-basierten Services für den digitalen Shopfloor: Am AWS-Partnerkiosk (Halle 5/Stand 248) können sich Besucher rund um Syntax-Leistungen für Digital Manufacturing informieren, Einblicke in erfolgreiche Projekte erhalten und erfahren, wie sie den eigenen Shopfloor mit Lösungen wie den Syntax i.4 Solutions fit für die Zukunft machen.

Bessere Qualität dank Visual Inspection

Anhand konkreter Kundenbeispiele und einer Live-Demo zeigt Syntax, wie intelligente Bilderkennung und vorausschauende, datenbasierte Modelle die Produktqualität nachhaltig verbessern können - sowohl während der Fertigung als auch im anschließenden Praxiseinsatz. Mit Synspection präsentiert der IT-Dienstleister eine modularisierte Lösung für KI-basierte Qualitätskontrolle, die sich plattformunabhängig implementieren und betreiben lässt.

Wie das in der Praxis funktioniert, demonstriert Syntax im Rahmen des Vortrags "Artificial Intelligence to ensure Quality Management in Manufacturing" im AWS Theatre am 8. November um 13:00 Uhr:

Wie Fertigungsunternehmen ihre Produktqualität mit Visual Inspection und Closed-Loop-Szenarien nachhaltig steigern können.

Wie sich Synspection out of the box mit SAP-Lösungen und den Syntax i.4 Solutions integrieren lässt.

Mit dem Syntax i.4 Solutions zum digitalen Shopfloor

Ein weiteres Kernthema sind die Vorteile und mögliche Umsetzungsszenarien Cloud-basierter Services für Predictive Quality, Predictive Maintenance und Machine Learning. Die Experten von Syntax zeigen anhand erfolgreicher Digitalisierungsprojekte, wie die Syntax i.4 Solutions dabei unterstützen, Produktionsausfälle zu verhindern und Ausschuss im Fertigungsprozess zu minimieren. Besucher erfahren, wie ein Predictive Quality-Modell für weniger Ausschuss und mehr Nachhaltigkeit sorgt und wie sich mit Machine Learning und IoT-AWS-Services nicht nur die Gesamteffizienz der Anlage (OEE) steigern, sondern gleichzeitig auch der Energiebedarf deutlich senken lässt.

Beim Vortrag "How Machine Learning and IIoT on AWS Improves Sustainability for Plastic Packaging Leader" im AWS Theatre am 9. November um 11:30 Uhr zeigt Syntax außerdem am Beispiel eines erfolgreichen Kundenprojekts:

Wie das Zusammenspiel von Synsights und AWS die Produkt- und Servicequalität steigert.

Wie IIoT und die Cloud die Anlageneffizienz und die Innovationskraft der gesamten Produktion nachhaltig verbessern.

Weitere Informationen zum Auftritt von Syntax auf der SPS gibt es hier.

