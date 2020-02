Syntax Systems GmbH & Co. KG

Syntax schärft SAP-Expertise international: Oliver Schreiber wird Teil des Board of Directors

Weinheim

Schreiber bringt über 25 Jahre Erfahrung im internationalen SAP-Business mit und wird Syntax auch beim weiteren Ausbau seines SAP-Portfolios beraten

Der IT-Dienstleister Syntax hat Oliver Schreiber in sein Board of Directors berufen. Der 52-Jährige zählt zu den weltweit profiliertesten SAP-Köpfen und erweitert das Board als Fachmann für den europäischen SAP-Markt.

Mit diesem strategischen Schritt stärkt das Unternehmen seine internationale SAP-Expertise. Als SAP-Mentor mit einem ausgezeichneten Netzwerk im SAP-Ökosystem und einem fundierten Hintergrund im SAP-Cloud- und -Plattformgeschäft wird Oliver Schreiber mehr als 25 Jahre Erfahrung einbringen, um den SAP-Geschäftsbereich bei Syntax weiter auszubauen. Sein Schwerpunkt wird auf der Erweiterung des Portfolios, eigener IP und der dafür erforderlichen Kapazitäten liegen. Damit schärft Syntax sein Profil als End-to-End-Cloud-Dienstleister, der seine Kunden bei der Transformation zu Cloud- und plattformbasierter Software auf internationaler Ebene unterstützt.

Vor seiner Berufung hatte Schreiber innerhalb der letzten 20 Jahre mehrere Führungspositionen inne, unter anderem als CEO seines eigenen Unternehmens OSconomy, einem Strategieberatungshaus und SaaS-Software-Provider auf Basis der SAP-Cloud-Plattform.

"Wir freuen uns, Oliver im Board of Directors willkommen zu heißen", sagt Christian Primeau, CEO von Syntax. "Er ist ein ausgezeichneter SAP-Experte, der uns mit seinem exzellenten Netzwerk und seiner enormen Erfahrung als Berater und Unternehmer bei der Fortsetzung unserer Wachstums- und Erfolgsgeschichte unterstützen wird."

"Ich freue mich über die Möglichkeit, einem so starken und kompetenten Team beizutreten", sagt Oliver Schreiber. "Unternehmen, die SAP nutzen, stehen vor zahlreichen Herausforderungen wie der Migration zu S/4HANA, der Neugestaltung von IT-Landschaften als hybride Cloud-Struktur und der Etablierung von IoT-Szenarien. Ich freue mich darauf, Syntax dabei zu unterstützen, unsere Kunden bei diesen Aufgaben bestmöglich zu beraten und mit Managed Cloud Services zu betreuen."

Oliver Schreiber ist verheiratet und Diplom-Kaufmann mit einer Spezialisierung auf Unternehmensmanagement und Betriebsinformatik. Studiert hat er an der Universität Bielefeld.

Syntax ist im vergangenen Jahr aus dem Zusammenschluss des kanadischen IT-Dienstleisters Syntax mit dem US-amerikanischen Service-Provider EmeraldCube und der deutschen Freudenberg IT (FIT) entstanden - und heute der weltweit größte unabhängige ERP-Service-Provider. Als SAP-Partner der ersten Stunde hat FIT ein hohes Maß an SAP-Expertise in das Unternehmen eingebracht, die nun durch das Engagement von Oliver Schreiber noch international verstärkt wird.

Aktuelle SAP-Themen und Praxiseinblicke stehen auch im Mittelpunkt des Syntax Customer Innovation Day am 3. März 2020 in Frankfurt , der Highlight-Veranstaltung für CIOs, IT-Profis und die SAP-Community.

