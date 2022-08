DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KG

Einladung zur Pressekonferenz:

Partnerschaft Der Grüne Punkt - Circular Resources Sàrl

Köln (ots)

Donnerstag, 11. August 2022, 11 Uhr

Der Grüne Punkt

Edmund-Rumpler-Str. 7

51149 Köln

Der Aufbau einer echten Kreislaufwirtschaft für Kunststoff ist nötiger denn je. Bis 2050 wird sich der weltweite Kunststoffbedarf nach Schätzungen verdreifachen, doch bisher wird der weitaus größte Teil dieses Bedarfs aus fossilen Rohstoffen gedeckt. Der Grüne Punkt hat beim mechanischen Recycling von Kunststoffabfällen große Fortschritte gemacht und wird in den nächsten Jahren weiter massiv investieren. Für Kunststoffabfälle, die sich für ein mechanisches Recycling nicht eignen, werden derzeit Verfahren des chemischen Recyclings entwickelt, die dazu beitragen sollen, möglichst viel Kohlenstoff im Kreislauf zu halten, statt ihn als CO2 in die Atmosphäre abzugeben. CR und Der Grüne Punkt werden während der Pressekonferenz erläutern, wie sie gemeinsam in Zukunft einen ganzheitlichen Ansatz zum Kunststoffrecycling entwickeln und international etablieren wollen. Über dieses Vorhaben informieren Sie

Michael Wiener, CEO Der Grüne Punkt

Laurent Auguste, CEO Circular Resources

Um Anmeldung an norbert.voell@gruener-punkt.de wird gebeten. Auf Wunsch erhalten Sie einen Online-Zugang zur Pressekonferenz.

Ansprechpartner: Norbert Völl, Tel.: +49 2203 937507

Über die Gruppe mit dem Grünen Punkt:

Die Unternehmen des Grünen Punkts sind als Dienstleister für die erweiterte Produzentenverantwortung, als führender Sekundärrohstofflieferant für Kunststoffe und als Premium-Produzent von Kunststoffrezyklaten der Lösungsanbieter für die Bedürfnisse der Kreislaufwirtschaft. Die Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH (DSD) hat mit dem Grünen Punkt als ihrem Markenzeichen das duale System in Deutschland mit eingeführt und aufgebaut und steht für intelligente Rücknahmesysteme sowie die Entwicklung und Vermarktung innovativer Rezyklate und Dienstleistungen. Die Systec Plastics stellt an den Standorten Eisfeld und Hörstel Premiumrezyklate der Marke Systalen für den internationalen Markt her. Die Unternehmen sind in der DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KG zusammengefasst.

Original-Content von: DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell