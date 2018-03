Geld und Ärger sparen: Smart Repair am Auto lohnt sich

Stuttgart (ots) - Kratzer in der Alufelge, Delle im Lack, Macke im Innenraum. Autofahrern passieren ständig kleine Malheurs, die in Folge Ärger und richtig hohe Kosten verursachen können. Etwa jedes zweite neu zugelassene Auto in Deutschland ist inzwischen geleast. Eine oftmals günstige Methode, einen guten Wagen zu fahren. Vorerst. Denn am Ende der Vertragslaufzeit kann es richtig teuer werden, wenn das Fahrzeug nicht in vertragsgerechtem Zustand zurückgegeben wird. Da gehen kleine Schäden schnell in die Tausende. Daher lohnt sich der Weg zum Smart Repair-Spezialisten. Dieser bringt die Autos wieder auf Vordermann. Das spart Geld - und vor allen Dingen Ärger mit der Leasing. Auch beim Gebrauchtwagen-Verkauf macht es sich bezahlt.

Kostengünstig reparieren

Ein Schaden an z. B. der Stoßstange ist schnell passiert. Ein leichter Parkrempler reicht. Oftmals wird das in den Werkstätten gar nicht repariert, sondern ein Neuteil angeschafft. Das kostet schnell 500 Euro und mehr. Beim Austausch eines abgewetzten Ledersitzes oder einer Alufelge liegen die Summen bei rund 2.000 Euro. Mit speziellen Smart Repair-Methoden können die kleinen Schäden professionell ausgemerzt und die Rechung um bis zu 80 % reduziert werden. Doch laut ADAC-Test liefern nicht alle Betriebe gute Ergebnisse. Gut aufgehoben sind Autofahrer etwa bei Werkstätten, die mit den Systemen von Cartec Autotechnik Fuchs GmbH arbeiten. Die schwäbischen Spezialisten zählen zu den Smart Repair-Pionieren der ersten Stunde. Die Adressen der rund 1.500 Partnerbetriebe gibt es unter www.smartrepair-verzeichnis.de.

Alufelgen-Aufbereitung mit dem TÜV-geprüften WheelDoctor

Besonders ärgerlich sind Kratzer oder Korrosionsschäden an Alufelgen, da diese bei Leasing-Rückgabe grundsätzlich gegen teure Originalfelgen ausgetauscht werden. Da stellt die fachgerechte Aufbereitung in einem Betrieb, der mit dem TÜV-geprüften WheelDoctor arbeitet, eine kostengünstige Alternative dar. Auch glanzgedrehte Modelle können hier wieder problemlos repariert werden.

Druckfähige Fotos: http://www.ast-pr.de/downloads/, Passwort: presse

Pressekontakt:

ast. GmbH, Vanessa Ast, vanessa.ast@ast-pr.de

Original-Content von: Cartec Autotechnik Fuchs GmbH, übermittelt durch news aktuell