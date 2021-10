LOTTO24 AG

Öko-Camping-Index: Hier kann man umweltfreundlich und günstig campen

Hamburg (ots)

In Baden-Württemberg gibt es die meisten umweltfreundlichen Campingplätze

Die günstigsten Öko-Campingplätze gibt es durchschnittlich in Thüringen

Fünf Bundesländer haben keine Campingplätze mit ECOCAMPING-Auszeichnung

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind nicht nur Themen, über die die Politiker:innen im Wahlkampf streiten, sondern auch in der Tourismusbranche spielen sie eine große Rolle. So gibt es auch immer mehr Campingplätze, die mit ihrer ECOCAMPING-Auszeichnung umweltbewusste Reisende anlocken. LOTTO24 (www.lotto24.de) hat die über 200 als Eco-Campingplätze ausgezeichneten Unterkünfte in Europa nach Preis und Google-Bewertung analysiert und festgestellt, wo es die meisten klimafreundlichen Campingplätze gibt. Aktuell gibt es bei der Soziallotterie freiheit+ ein Camper-Abenteuer zu gewinnen.

Die meisten klimafreundlichen Campingplätze gibt es in Baden-Württemberg

Im bundesweiten Vergleich gehen die beiden Bundesländer im Süden Deutschlands als Sieger hervor: Mit 31 ausgezeichneten Eco-Campingplätzen führt Baden-Württemberg das Ranking an, dicht gefolgt von Bayern mit 28 Plätzen. Dass man aber auch im Norden nachhaltig campen kann, beweist Mecklenburg-Vorpommern - dort gibt es 25 ökologische Campingplätze.

Im internationalen Vergleich hat Deutschland mit über 160 Orten ganz klar die Nase vorn. In Kroatien gibt es 17 Eco-Campingplätze, in Italien 11, in Slowenien acht, in Österreich sieben, in der Schweiz drei und Luxemburg hat einen Campingplatz, der die ECOCAMPING-Auszeichnung erhalten hat.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und den Stadtstaaten gibt es keine ökologischen Campingplätze

Obwohl Ökotourismus bzw. nachhaltiges Reisen im Rahmen der Debatte rund um den Klimawandel immer beliebter wird, gibt es Bundesländer, in denen kein einziger Campingplatz als umweltfreundlich eingestuft wird: Sachsen, Sachsen-Anhalt, Saarland, Berlin, Hamburg und Bremen.

ECOCAMPING ist ein Verein, der sich für den Umwelt- und Naturschutz auf Campingplätzen einsetzt und jährlich das ECOCAMPING-Siegel vergibt, welches die nachhaltige Führung des Campingplatzes bestätigt. Um als Campingunternehmen eine ECOCAMPING-Auszeichnung zu erhalten, müssen unter anderem der Jahresverbrauch an Strom, Heizenergie, Wasser sowie der Menge an Restabfall inklusive CO2-Bilanzierung der Vergangenheit dokumentiert und das ECOCAMPING-Leitbild unterzeichnet werden. Außerdem muss ein Maßnahmenplan zu den Zielen des Leitbilds mit mindestens zehn Verbesserungen für die Zukunft erstellt werden.

Thüringen hat im Durchschnitt die günstigsten Öko-Campingplätze

Wer nicht nur die Umwelt, sondern auch seinen Geldbeutel schonen möchte, sollte sich einen Campingplatz in Thüringen aussuchen: In dem Freistaat kostet eine Nacht zu zweit durchschnittlich nur 19,00 Euro. Etwas teurer ist eine Übernachtung in Nordrhein-Westfalen mit 24,85 Euro. Den dritten Platz belegt Rheinland-Pfalz mit 26,87 Euro. Deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 29,23 Euro pro Nacht für zwei Personen liegt Schleswig-Holstein: In Deutschlands nördlichsten Bundesland zahlt man durchschnittlich 36,29 Euro.

Am zufriedensten sind Camper mit den umweltfreundlichen Plätzen in Österreich

Ein europaweites Google-Ranking zeigt, dass die Campingplätze in Österreich mit durchschnittlich 4,6 Sternen am besten bewertet werden. Die Plätze in den österreichischen Regionen Tirol, Salzburg und Niederösterreich erhalten sogar eine Durchschnittswertung von 4,7 Sternen. Aber auch in Deutschland sind die Besucher:innen sehr zufrieden mit den Campingplätzen: Bei mehr als 95.000 Bewertungen erhalten die deutschen Campingunterkünfte eine durchschnittliche Bewertung von 4,3 Sternen - am zufriedensten sind die Camper in Niedersachsen (4,4 Sterne).

Die Gewinner-Campingplätze des gesamten Rankings sind die beiden baden-württembergischen Eco-Campingplätze Natur-Camping Langenwald in Freudenstadt und Camping am Ferienhof Kramer in Oberteuringen-Neuhaus sowie der österreichische Platz Panoramacamping Sonnenberg in Nüziders - alle drei erhielten eine durchschnittliche Google-Bewertung von 4,8 Sternen.

"Bei LOTTO24 setzen wir uns mit verschiedenen Kampagnen und Aktionen für den Umweltschutz ein, weshalb Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen und auch innerhalb unserer Teams von großer Bedeutung ist. Wir wollen nachhaltiges Reisen fördern und sind begeistert, wie viele ECOCAMPING zertifizierte Campingplätze es in Europa schon gibt", sagt Marianna Herno, Kampagnen-Verantwortliche bei LOTTO24.

Die gesamten Untersuchungsergebnisse finden Sie auf dieser Landingpage:

https://www.lotto24.de/ecocamping

Über die Untersuchung:

LOTTO24 hat die mehr als 200 Campingplätze, die ein ECOCAMPING-Siegel besitzen, nach Preis und Google-Bewertung miteinander verglichen. Dafür wurden die Preise auf den Webseiten der Campingunternehmen ermittelt und die Google-Bewertungen analysiert. Um die Durchschnittspreise zu errechnen, wurden die Kosten für einen Stellplatz und zwei Erwachsene berechnet.

