LOTTO24 AG

Jede Woche ein neuer Millionär bei LOTTO24 - 73-jähriger Bayer gewinnt 1,3 Millionen Euro

Hamburg (ots)

In der Mittwochsziehung der deutschen Lotterie LOTTO 6aus49 vom 2. Juni 2021 ist schon wieder ein Kunde von LOTTO24 (lotto24.de, tipp24.de), dem führenden deutschen Online-Anbieter von Lotterieprodukten, zum Millionär geworden. Mit seinem Dauerschein gewann der 73-jährige Bayer mit der Zusatzlotterie Spiel 77 als einziger Spieler 1,3 Millionen Euro. Damit ist er nach Gewinnern aus Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Sachsen jetzt der siebte glückliche LOTTO24-Millionär in nur acht Wochen.

"Wir können es kaum fassen, dass wir aktuell jede Woche einen neuen LOTTO24-Millionär beglückwünschen können", so Jonas Mattsson, Finanzvorstand der LOTTO24 AG. "Diese Augenblicke, in denen wir ganz unterschiedlichen Menschen, verschiedenen Alters, vielfältiger Herkunft in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen die großartige Nachricht von einem Millionengewinn überbringen können, machen unsere Arbeit zu etwas ganz Besonderem!"

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Übernahme durch die ZEAL Network SE ist die LOTTO24 AG seit dem 14. Mai 2019 Teil der ZEAL-Gruppe. Sowohl LOTTO24 als auch Tipp24 sind offizielle Partner des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB).

Über die LOTTO24 AG:Die LOTTO24 AG ist der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten (lotto24.de, tipp24.de). LOTTO24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie die Deutsche Fernsehlotterie und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem LOTTO 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno, die Deutsche Fernsehlotterie und freiheit+. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse ist LOTTO24 heute Marktführer. 2019 wurde LOTTO24 mehrheitlich von der ZEAL Network SE übernommen und gehört seitdem zur ZEAL-Gruppe. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat LOTTO24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten.

Original-Content von: LOTTO24 AG, übermittelt durch news aktuell