3,67 Gbit/s: Sunrise und Huawei stellen in Zürich Rekord für 5G-Netzgeschwindigkeit auf

Berlin (ots)

Huawei und der Schweizer Mobilfunkbetreiber Sunrise haben in Zürich mit mehreren 5G-Smartphones in einer 5G-Zelle insgesamt eine Datenrate von 3,67 Gbit/s im Downlink erreicht.

Nach Geschwindigkeiten von bis zu 2 Gbit/s für einen einzelnen Smartphone-Nutzer ist dieser Erfolg ein weiterer Meilenstein in den gemeinsamen Bemühungen von Huawei und Sunrise, das 5G-Erlebnis zu steigern. Die kontinuierliche Verbesserung der 5G-Netzqualität und -leistung wird vermehrt zu Dienstleistungsinnovationen mit Breitband-Internetverbindungen führen und Endkunden mehr Auswahl und Komfort bieten.

Die Sunrise Communications AG hat als erster Anbieter in Europa ein 5G-Netzwerk gelauncht. Mit dem Plan "5G for People" sichert das Unternehmen die Spitzenposition der Schweiz bei der digitalen Infrastruktur. Durch die enge Zusammenarbeit mit Huawei bietet Sunrise nun 5G-Versorgung in mehr als 262 Gemeinden in der ganzen Schweiz und maximale 5G-Geschwindigkeiten für Breitband-Internet, HD-TV, interaktive Gaming 5G-Dienste etc. an.

Die Sunrise AG setzt den Unternehmensplan, die gesamte Schweizer Bevölkerung mit 5G zu versorgen, aktiv um und baut ihr 5G-Netz in allen Regionen so schnell wie möglich aus. Sunrise und Huawei werden ihre Zusammenarbeit im 5G-Bereich verstärken, mehr Produkte und Dienstleistungen in 5G für die Menschen in der Schweiz bereitstellen und 5G-Netze sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum kontinuierlich ausrollen.

Basierend auf einem 100MHz Frequenzspektrum im C-Band wurde der Test im kommerziellen Sunrise Netzwerk mit kommerziell verfügbaren Huawei 5G-Netzwerkgeräten durchgeführt, die vollständig dem 3GPP Standard entsprechen. Die innovative MU-MIMO-Technologie von Huawei erhöht die 5G-Kapazität erheblich, ohne zusätzlichen Bedarf an Spektrum und Energieressourcen.

Am 15. und 16. Oktober 2019 findet in Zürich zudem das 10. Global Mobile Broadband Forum statt, das von Huawei mit Unterstützung der Industriepartner GSMA und GTI ausgerichtet wird.

Das diesjährige Konferenzthema lautet "5G, Gear Up" und konzentriert sich auf die Unterstützung der globalen Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Nutzung von 5G. Ziel ist es, eine offene Plattform für globale Mobilfunkbetreiber, vertikale Branchenführer und Partner im digitalen Ökosystem zu schaffen, um neue Wege zur Förderung des nachhaltigen Wachstums der Branche zu identifizieren.

Weitere Informationen zur Konferenz gibt es unter https://www.huawei.com/en/press-events/events/global-mbb-forum-2019/

ÜBER HUAWEI

Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 188.000 Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt 80.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter an 18 Standorten. In München befindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums von Huawei.

