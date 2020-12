REWE Markt GmbH

REWE spendet 1,15 Millionen Euro für Kinder in Corona-Zeiten

Kampagne "Ohne EM. Dafür mit Herz.": Einnahmen aus Verkauf des DFB-Sammelalbums gehen komplett an BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder"

KölnKöln (ots)

REWE und nahkauf spenden 1,15 Millionen Euro für Kinder in Corona-Zeiten als Ergebnis der Kampagne "Ohne EM. Dafür mit Herz.". Das Geld geht an BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder". Damit werden verschiedene Projekte unterstützt, die Betroffenen dabei helfen, die Folgen der Corona-Krise für sie zu mildern.

"Es wird immer deutlicher, dass uns das Corona-Virus und die damit verbundenen persönlichen Einschränkungen noch lange Zeit begleiten werden. Das ist vor allem für Kinder eine erhebliche Belastung. Zudem verschärft sich für viele die Notsituation aufgrund der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen", sagt Peter Maly, der bei REWE als Geschäftsführer für den Vertrieb verantwortlich ist. "Wir freuen uns daher sehr, mit dem Erlös aus dem Verkauf des offiziellen DFB-Sammelalbums einen Beitrag dafür zu leisten, dass sich die Situation für die geförderten Familien und Kinder verbessert."

Das offizielle DFB-Sammelalbum rund um die geplante EM und die REWE Ernährungspartnerschaft mit dem DFB waren Kern der REWE Kampagne "Ohne EM. Dafür mit Herz.". 1,15 Millionen Sammelalben zum Preis von je einem Euro wurden innerhalb von vier Wochen verkauft. Die vollständigen Einnahmen wurden am Samstagabend (05. Dezember) in der ZDF-Spendengala an BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" übergeben.

Zur Vervollständigung des Sammelalbums gab es vom 15. Juni bis 12. Juli in allen teilnehmenden REWE-Märkten und online pro 10 Euro Einkaufswert zwei DFB-Sammelkarten gratis. Ziel war es, 35 Sammelkarten der aktuellen Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu bekommen. Der besondere Reiz der diesjährigen Aktion war die 36. Karte: Wer alle 35 Karten des DFB-Teams zusammen hatte, konnte sich seine eigene Sammelkarte mit Foto und individuellen Angaben kreieren und damit Teil des Teams werden.

Über REWE:

Mit einem Umsatz von 24,5 Mrd. Euro (2019), mehr als 148.000 Mitarbeitern und über 3.600 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 62 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 363.000 Beschäftigten in 24 europäischen Ländern präsent.

Pressekontakt:

Für Rückfragen und Fotos: REWE Unternehmenskommunikation,

presse@rewe.de

Original-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell