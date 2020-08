REWE Markt GmbH

Mit bemalten Hoffnungssteinen ein Herz für Kinder zeigen

Herzenswoche bei nahkauf: Aktionen helfen benachteiligten Familien Corona-Folgen zu lindern

Köln (ots)

Unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie leiden vor allem sozial und finanziell schlechter gestellten Familien. Diese benachteiligten Familien hat BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" im Blick und erhöht entsprechend sein Engagement für sie. Dafür werden Geldspenden dringender denn je benötigt. Aus diesem Grund veranstalten vom 31. August bis 5. September 2020 die nahkauf-Märkte - traditionell Förderer von BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" - bundesweit eine "Herzenswoche" mit vielen Angeboten und unterschiedlichen Aktionen zugunsten der Hilfsorganisation.

Bei vielen nahkauf-Märkten ist eine dieser Aktionen die Hoffnungssteinkette: Im Vorfeld hat nahkauf Kinder gebeten Steine zu bemalen. Die bunten Steine gelten mittlerweile weltweit als Zeichen der Hoffnung und der Aufmunterung in einer für Kinder schwierigen Zeit der Abstandsregelungen und Einschränkungen. In der kompletten "Herzenswoche" können die Steine vor den teilnehmenden nahkauf-Märkten abgelegt werden, wodurch sich sukzessive und an vielen Orten im Land eine symbolische Kette der Verbundenheit bildet. Grundsätzlich sind alle eingeladen mitzumachen, die Lust haben, bunt gestaltete Steine beizusteuern. Am Samstag, 5. September, wird die Kette offiziell vermessen und aufgelöst. Die Steine können dann gegen eine kleine Spende mitgenommen werden. Alle Erlöse der "Herzenswoche" gehen in vollem Umfang als Spende an "Ein Herz für Kinder".

Über REWE:

Mit einem Umsatz von 24,5 Mrd. Euro (2019), mehr als 148.000 Mitarbeitern und über 3.600 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 62 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 363.000 Beschäftigten in 24 europäischen Ländern präsent.

Pressekontakt:

Für Rückfragen: REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.de

Original-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell