REWE Markt GmbH

REWE-Eigenmarken, Bestseller und Aktionsartikel kommen per Paket

Köln (ots)

Kunden können ab sofort tausende Artikel aus ihrem REWE-Markt bundesweit via Paketservice nach Hause bestellen

Knabbereien und Deko für die Geburtstagssause fehlen? Der Glühweinabend kann nur mit passendem Topf und Tassen stattfinden? Oder es müssen wieder die Vorräte aufgefüllt werden? Ab sofort können Kunden eine noch größere Auswahl beim REWE Paketservice mit Artikeln aus ihrem REWE-Markt rund um Eigenmarken, Bestseller und Aktionsartikel online bestellen und sich nach Hause schicken lassen. So sind haltbare Lebensmittel unter anderem von "REWE Bio", "REWE Beste Wahl", "REWE Feine Welt", "REWE frei von" oder "ja!" und Non-Food-Artikel wie Drogerie- und Kosmetikartikel, Küchen- und Haushaltswaren in einem Paket erhältlich - und das ohne Mindestbestellwert und ohne Risiko. Kunden können somit auf REWE.de aus dem breiten Sortiment der REWE-Märkte rund um Lebensmittel, Küche und Haushalt Produkte auswählen und sogar bei Nichtgefallen kostenlos zurücksenden.

REWE Produktvielfalt bequem online bestellen

REWE ist nicht nur Pionier im Online-Lebensmitteleinzelhandel, sondern heute auch Marktführer. "Wir entwickeln unser digitales Angebot stetig weiter, um unseren Kunden immer das beste Einkaufserlebnis zu bieten", erklärt Dr. Daniel Koch, Head of Parcel Business bei REWE digital. "Wir wissen, dass Kunden heute am liebsten alles jederzeit und ortsunabhängig einkaufen möchten. Außerdem haben REWE-Eigenmarken, Bestseller und Aktionsartikel einen hohen Stellenwert bei unseren Kunden. Und diese Artikel sind ab jetzt nicht mehr nur wie gewohnt im Markt, beim Liefer- oder Abholservice verfügbar, sondern auch per Paket nach Hause zu bestellen. Anders gesagt: Mit dem erweiterten Service können REWE Kunden den praktisch-bequemen Online-Einkauf von haltbaren Food- und Non-Food-Produkten nun zugleich und bundesweit erledigen!"

Viele Vorteile - ein REWE-Kundenkonto

Für alle REWE Online-Services (Lieferservice, Abholservice, Paketservice) genügt das zentrale Kundenkonto auf REWE.de. Einfach nach Angabe der Postleitzahl den REWE Paketservice wählen, "REWE" als Anbieter anklicken und sich die Artikelvielfalt anzeigen lassen. Schon können auch außerhalb des REWE-Liefergebiets haltbare Food-Artikel, deutschlandweit sogar ausgewählte Sortimente und Handzettel-Aktionsware aus dem Non-Food-Bereich von REWE per Paket bestellt werden. Die Versandkosten betragen einheitlich 4,95 Euro pro Sendung.

Weitere Informationen: https://www.rewe.de/service/paketservice

Über REWE E-Commerce:

Über den Online-Supermarkt von REWE ist der Wocheneinkauf mit wenigen Klicks getätigt. Seit 2011 können Kunden auf https://shop.rewe.de ihre Einkäufe bestellen und bequem bis an die Haustür liefern lassen. Auch die Bestellung per App (rewe.de/app) ist möglich. Das Angebot umfasst das der REWE Supermärkte mit u. a. Obst, Gemüse, Molkereiprodukten, Tiefkühlkost, Fleisch- und Wurstwaren, Getränken und Drogerieartikeln. Dank termingerechter Lieferung entscheidet der Kunde selbst, wann seine Bestellung Zuhause ankommt. Der Service ist derzeit in 75 Städten - darunter u. a. Berlin, Hamburg, München, Köln, Hannover, Frankfurt, Dresden und Leipzig - sowie dem Umland verfügbar. Mit dem Lieferservice setzt REWE einen Trend im Bereich des Online-Shoppings und ist zu Deutschlands Nr. 1 Online-Supermarkt für frische Lebensmittel geworden (IFH 2016). Der REWE Abholservice ergänzt das Onlineangebot und ist derzeit an über 90 Standorten verfügbar. Mit diesen Online-Services erreicht REWE über 70 Prozent der Deutschen. Das Angebot wird sukzessive ausgebaut. Seit Anfang 2018 sind auch Partnerprodukte über den REWE Paketservice bundesweit online bestellbar.

Mit einem Umsatz von 23,8 Mrd. Euro (2018), mehr als 140.000 Mitarbeitern und über 3.600 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.

Weitere Informationen:

Pressekontakt:

Für Rückfragen:

REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.de

Original-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell