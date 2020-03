Staufen AG

Beste Berater 2020: Staufen AG bestes deutsches Consultingunternehmen in der Kategorie Operations Management

Auszeichnung in insgesamt sechs Bereichen

Die Staufen AG gehört laut der renommierten Branchenstudie von brand eins und Statista auch in diesem Jahr wieder zu den führenden Unternehmensberatungen Deutschlands. Als einziges Consultinghaus erhält sie dabei im Bereich Operations Management sowohl bei Kunden-Beurteilungen als auch bei Kollegen-Empfehlungen die Bestnote. In anderen Feldern konnte sich die Staufen AG gegenüber dem Vorjahr ebenfalls noch einmal verbessern. Es ist die siebte Auszeichnung in Folge für die international tätige Unternehmensberatung mit Wurzeln in der Region Stuttgart.

"Diese Auszeichnung ehrt uns sehr und belohnt uns für unsere Arbeit täglich vor Ort bei international tätigen Konzernen und mittelständischen Unternehmen", sagt Wilhelm Goschy, Vorstand der Staufen AG. "Wir begleiten unsere Kunden dabei, sich nachhaltig zu verändern. Unsere Projekte bewirken kein Strohfeuer, sondern zahlen sich für unsere Partner langfristig aus. Das honorieren die Unternehmen."

Besonderes Ansehen genießt die Staufen AG dabei laut der Untersuchung von brand eins und Statista im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Automobil- und Zuliefererindustrie. Neben dem Operations Management wurde das Consultinghaus auch für seine Arbeit in den Bereichen Einkauf & Supply Chain Management sowie Organisation ausgezeichnet.

Die Staufen AG verfügt über mehr als ein Vierteljahrhundert Erfahrung in der Verbesserung von Prozessen und Geschäftsabläufen. "Wir sind mit Lean Management als Keimzelle gestartet. Unser Ziel ist es, Unternehmen schlank, lernend und anpassungsfähig zu machen. Dieser Ansatz bewährt sich ganz besonders auch in Zeiten, die von Krisen und Unsicherheit geprägt sind", so Goschy.

Mit zahlreichen Niederlassungen in aller Welt und Tochtergesellschaften wie Staufen Digital Neonex oder Staufen Quality Engineers hat das Consultinghaus selbst in den vergangenen Jahren sein Portfolio ständig erweitert und kann Kunden so bei der ganzheitlichen Transformation unterstützen.

Die internationale Transformationsberatung sorgt mit den passenden Strategien und Methoden für schnelle und messbare Erfolge - um die in jedem Unternehmen vorhandenen Potenziale zu heben, etablieren die Staufen-Berater gemeinsam mit Führungskräften und Mitarbeitern eine lebendige und nachhaltige Veränderungskultur. Auf dem Weg in die digitale Transformation begleitet die Staufen-Tochtergesellschaft Staufen Digital Neonex mittelständische Industrieunternehmen. 2020 wurde die Staufen AG bereits zum siebten Mal in Folge von "brand eins" als "Beste Berater" ausgezeichnet. Das Consultinghaus ist laut der renommierten Branchen-Studie "Hidden Champions 2020" Deutschlands beste Lean-Management-Beratung und wurde von der "Wirtschaftswoche" mehrfach mit dem Preis "Best of Consulting" geehrt.

