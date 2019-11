Staufen AG

Performance Improvement: Viele Unternehmen sind noch nicht wetterfest aufgestellt

Studie zeigt große Defizite bei Strukturen und Prozessen

Die deutsche Wirtschaft steht am Rande einer Rezession. Doch viele Unternehmen sind darauf nicht vorbereitet. So müssen mehr als die Hälfte der Unternehmen einräumen, dass ihre Strukturen weder flexibel noch wandelbar sind. Zudem hat bisher erst jedes zweite Unternehmen die eigenen Prozesse im Hinblick auf die anstehenden Herausforderungen überprüft. Das sind Ergebnisse der Studie "Erfolg im Wandel". Die Unternehmensberatung Staufen hat dafür mehr als 400 Top-Führungskräfte deutscher Unternehmen befragt.

"Viele Unternehmen haben in der langen Boomphase ihre Hausaufgaben nicht gemacht", sagt Wilhelm Goschy, Vorstand der Staufen AG. "Sie haben sich einfach zu wenig Zeit dafür genommen, das eigene Unternehmen wirklich wetterfest zu machen." Ein entscheidender Grund: Laut Studie glauben immer noch mehr als 40 Prozent der befragten Führungskräfte, dass ihr Unternehmen sich in den nächsten zwei Jahren nicht stark verändern wird.

"Auch wenn die aktuelle konjunkturelle Situation mit der vor zehn Jahren nur schwer vergleichbar ist, laufen Tausende Unternehmen Gefahr, aus der Bahn geworfen zu werden", warnt Goschy. "Zumal sich Veränderungen - geprägt durch volatile Märkte, aggressive Wettbewerber und Investoren, agile Arbeitsformen sowie den digitalen Wandel - immer schneller vollziehen."

In der Folge stehen daher auch etablierte Unternehmen mit noch guter Ertragslage heute vor der Herausforderung, den bestehenden Erfolg abzusichern und gleichzeitig den Wandel zu neuen Geschäftsmodellen und -strukturen zu managen. "Diese Sichtweise des Predictive Restructuring vermitteln wir unseren Kunden auch in Projekten, in denen es vorrangig um Change Management, Digitalisierung, Prozessoptimierung, Agilität oder Leadership geht", so Unternehmensberater Goschy.

Zu diesem ganzheitlichen Ansatz gehört auch, dass neben "klassischen" Krisen-Maßnahmen - Überstundenabbau, Stundenkonten ins Minus fahren oder weniger Leiharbeiter einsetzen - die Absicherung der Zukunftsfähigkeit nicht vernachlässigt wird. "Wenn die Auftragslage mal nicht brummt, kann man sich mehr Zeit für Verbesserungsprojekte nehmen und die Prozesse, Strukturen sowie die Organisation auf den nächsten Aufschwung einstellen", rät Staufen-Vorstand Goschy. "Nahezu alle Unternehmen beklagen zudem den Fachkräftemangel. Die jetzt verfügbare Zeit sollte für eine Qualifizierungsoffensive genutzt werden. Also die größten Lücken identifizieren und genau die Menschen finden, die in diese Richtung umgeschult und trainiert werden können."

Über die Studie "Erfolg im Wandel"

Für den "Change Readiness Index 2019" befragte die Unternehmensberatung Staufen insgesamt 421 Unternehmen in Deutschland zum Thema "Erfolg im Wandel". Mehr als 65 Prozent der befragten Unternehmen kommen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Elektroindustrie und der Automobilindustrie. Die Studie kann auf folgender Seite heruntergeladen werden: https://www.staufen.ag/studien

Über die Staufen AG - www.staufen.ag

In jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieser Überzeugung berät und qualifiziert die Staufen AG seit 25 Jahren Unternehmen und Mitarbeiter weltweit. Märkte sind in Bewegung, der Konkurrenzdruck enorm. Staufen hilft, die richtigen Veränderungen schnell in Gang zu bringen, die Produktivität zu erhöhen, die Qualität zu verbessern und die Innovationskraft zu steigern. Die internationale Lean Management Beratung sorgt mit den passenden Strategien und Methoden für schnelle und messbare Erfolge - um die in jedem Unternehmen vorhandenen Potenziale zu heben, etablieren die Staufen-Berater gemeinsam mit Führungskräften und Mitarbeitern eine lebendige und nachhaltige Veränderungskultur. Auf dem Weg in die digitale Transformation begleitet die Staufen-Tochtergesellschaft Staufen Digital Neonex mittelständische Industrieunternehmen. Die Staufen AG bietet mit ihrer Akademie zudem zertifizierte, praxisorientierte Schulungen an. Von den internationalen Standorten betreuen mehr als 320 Mitarbeiter Kunden auf der ganzen Welt. 2019 wurde die Staufen AG bereits zum sechsten Mal in Folge von "brand eins Wissen" als "Beste Berater" ausgezeichnet. Das Consultinghaus ist laut der renommierten Branchen-Studie "Hidden Champions 2018" Deutschlands beste Lean-Management-Beratung und wurde von der "Wirtschaftswoche" mehrfach mit dem Preis "Best of Consulting" geehrt.

