Kinderhilfswerk Eine Welt e.V.

Kinderhilfswerk Eine Welt e.V.: 50 Jahre engagierte und kompetente Entwicklungszusammenarbeit

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann! Das Kinderhilfswerk Eine Welt e. V. (KHW) wurde 1975 gegründet und feiert 2025 sein 50-jähriges Jubiläum. Aktuell werden Projekte in sieben Ländern auf vier Kontinenten umgesetzt: in Afrika, Asien, Europa und Südamerika. Die Ziele sind auch nach 50 Jahren unverändert. Es wird sich für eine nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien eingesetzt, indem ihnen Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung ermöglicht wird. So haben beispielsweise über 90 Bau- und Sanierungsprojekte (Schulen und Gesundheitseinrichtungen) in Mali und Nepal vielen Tausenden Kindern und ihren Familien dabei geholfen, ein selbstbestimmtes Leben in Würde zu führen.

Diese kontinuierliche Arbeit findet Anerkennung durch das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts, das dem KHW seit 1992 ohne Unterbrechung verliehen wird. Ein weiterer Beleg für die Solidität und Fortschrittlichkeit des Hilfswerks ist die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Die Arbeit der schlank geführten Organisation basiert auf dem Prinzip, Projekte gemeinsam mit den Menschen und Projektpartnern vor Ort zu entwickeln, anstatt von vornherein zu wissen, was besser ist. Begleitend zu den Bauprojekten werden Maßnahmen zur Kapazitätsförderung umgesetzt, die die Menschen dabei unterstützen, selbstverantwortlich zu handeln und die Projekterfolge nachhaltig zu halten. Dadurch wird ein effizienter Spendeneinsatz gewährleistet.

Auch Bitcoin-Spenden sind seit 2025 möglich

Die Öffnung für Spender*innen, die die Arbeit nicht mit Euro, sondern mit Bitcoin unterstützen möchten, zeigt, dass auch nach 50 Jahren frische Ideen möglich sind. Zu diesem Zweck wurde auf der Website eine neue Funktion eingerichtet. Uwe Schmidt vom Vorstand erklärt: "Mit der Integration von Bitcoin-Spenden und der Kommunikation in Bitcoin-Communities erreichen wir Menschen, die in der Regel sehr digital agieren und die klassischen NGO-Kanäle nicht nutzen."

Ausdehnung des Aktionsradius nach innen: Projekte ab sofort auch in Deutschland möglich

Ebenfalls neu ist, dass das Hamburger Hilfswerk seinen geografischen Radius nach Deutschland erweitert hat. Dank einer Satzungsänderung sind neben Projekten weltweit ab sofort auch Projekte im eigenen Land möglich, sofern sie dem Satzungszweck dienen, nämlich Bildung und medizinische Versorgung für Kinder und Jugendliche dort zu sichern, wo die Versorgung unzureichend ist. Anna Kilian vom paritätisch besetzten Vorstand (zwei Frauen und zwei Männer) sagt dazu: "Dies entspricht dem Wunsch vieler Unterstützer*innen, denen neben den bestehenden Projekten im Ausland auch der Blick auf das eigene Land und die Herausforderungen dort wichtig ist."

Darüber hinaus bietet das KHW auf seiner Website sowie in seinem Newsletter regelmäßig aktuelle Informationen. Neu ist eine Webinar-Reihe zu Themen rund um die Projekte und das Spenden. So wurde kürzlich gemeinsam mit einem externen und unabhängigen Rechtanwalt und Notar ein Webinar zum Thema Vorsorge und Nachlass abgehalten. Dabei ging es unter anderem darum, wie durch ein Vermächtnis auch über den eigenen Tod hinaus Gutes getan werden kann.

Original-Content von: Kinderhilfswerk Eine Welt e.V., übermittelt durch news aktuell