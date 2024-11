Smirnoff

SMIRNOFF GIBT DIE ERNENNUNG VON TROYE SIVAN ZUM GLOBALEN 'CHIEF VIBES OFFICER' BEKANNT

Neue mehrjährige globale Partnerschaft zwischen Smirnoff, der weltweiten Nr. 1 [1] Wodka-Marke, und dem GRAMMY®-nominierten Weltstar Troye Sivan

Die Ankündigung dieser neuen Go OFF-Kampagne mit Troye Sivan ist der Startschuss für die nächste Phase der WE DO WE-Aktivitäten von Smirnoff, die darauf abzielen, Menschen zusammenzubringen, sie zum Ausgehen zu bewegen und sie zum Go OFF zu bewegen.

Rechtlich gesehen müssen wir sagen, dass „Chief Vibes Officer" kein echter Titel ist und nur zu Werbezwecken verwendet wird. (Bitte sagen Sie es nicht Troye...)

Smirnoff, die weltweite Nr. 1[2] Wodkamarke, gibt heute die Ernennung des GRAMMY®-nominierten Weltstars Troye Sivan zum neuen „Chief Vibes OFFicer" (CVO) bekannt, was den Beginn einer aufregenden neuen mehrjährigen Partnerschaft markiert.

Sivan, einer der am meisten gefeierten Künstler der heutigen Popkultur, hat gerade seine „Sweat"-Tour an der Seite seines Freundes, Künstlers und häufigen Kollaborateurs Charli xcx, abgeschlossen und steht kurz davor, nach der Veröffentlichung seines Erfolgsalbums „Something to Give Each Other" (2023) auf die Australien- und Neuseelandtournee zu gehen.

Inmitten dieses vollen Terminkalenders wird Troye nun stolz in seine CVO-Rolle als globaler „Kurator der makellosen Vibes" für Smirnoff schlüpfen - und den Go OFF-Geist den Fans auf der ganzen Welt präsentieren. Als nächste Stufe der umfassenden WE DO WE-Kampagne der Marke ist die Bewegung ein Aufruf, die To-Do-Listen hinter sich zu lassen und sich auf den Spaß einzulassen - zusammenzukommen, auszugehen und AUS zu gehen - und so eine vernetztere, offenere und aufregendere Welt zu schaffen.

Die Partnerschaft wurde heute in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben, nachdem eine Reihe von Teasern veröffentlicht wurde. Ein augenzwinkerndes Video zeigt Troye bei einer Pressekonferenz, in der er seine neue Position als CVO den Interviewern ankündigt und seine Mission mitteilt: "Go OFF" für die Menschen.

Im Anschluss an die Markteinführung sponsert Smirnoff Troyes Australien- und Neuseeland-Tournee, bei der er auf exklusiven After-Partys in Sydney und Melbourne die Go OFF-Vibes mit seinen Fans teilen wird. In den kommenden Monaten wird Smirnoff weitere Beispiele dafür liefern, wie Troye den „Go OFF"-Vibe lebt - er genießt gute Zeiten, gute Gesellschaft und gute Cocktails - und vertritt damit die Überzeugung, dass das Leben reicher, interessanter und lustiger wird, wenn wir einzigartige Persönlichkeiten zusammenbringen.

Troye Sivan, Chief Vibes OFFicer von Smirnoff, sagte: „Für mich war Smirnoff schon immer allgegenwärtig - sei es auf Hauspartys, Backstage bei Shows oder abends mit Freunden. Ich sehe die Marke überall auf der Welt, und jedes Mal, wenn ich sie sehe, habe ich das Gefühl, dass etwas ist, an dem ich teilhaben möchte. Bei „Go OFF" geht es darum, Menschen zusammenzubringen und wir selbst zu sein, etwas, das ich in diesem Teil meines Lebens sehr genossen habe und das ich mit dieser Partnerschaft gerne weiterführen möchte."

Stephanie Jacoby, SVP Global Vodkas, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Troye - als jemand, der Freude ausstrahlt und unseren „WE DO WE"-Geist teilt, ist er der ultimative Stimmungswandler für seine Fans auf der ganzen Welt. Wir wussten von dem Moment an, als wir das erste Mal mit Troye und seinem Team sprachen, dass dies etwas ganz Besonderes werden würde - wir teilen die Leidenschaft für Spaß, dafür, Menschen zusammenzubringen und uns selbst nicht zu ernst zu nehmen.

Ich freue mich sehr, unseren neuen Chief Vibes OFFicer im Team begrüßen zu dürfen, Troye passt perfekt zu uns und wir können es kaum erwarten, in den kommenden Monaten zusammenzuarbeiten - es werden spannende Dinge passieren!"

Wie es sich für Smirnoff gehört, wurde ein Kollektiv von Kreativen aus der ganzen Welt zusammengebracht, um das neueste Go OFF-Werk zu gestalten und der pulsierenden Smirnoff-Markenwelt einen poppigen Dreh zu geben. Zu dem Kollektiv gehören die Kultur- und Kreativagentur Dazed Studio, die Produktionsleiter McCann, die Regisseurin Hannah Lux Davis, der Kameramann Ben Carey und der führende Stylist der Stars Marc Forne , der zuletzt Troye für seine weltweite Solotour und die US „SWEAT" Tour mit Charli xcx gestylt hat.

Die globale Partnerschaft wird in den kommenden Monaten in mehr als 20 Ländern, darunter Großbritannien, Brasilien, Australien und Indien, in den Bereichen Social, OOH, Digital, In-Store und durch Event-Aktivierungen zu sehen sein - weitere Informationen vom Chief Vibes OFFicer von Smirnoff, Troye Sivan, finden Sie hier.

Über Troye Sivan

Troye Sivan ist ein für den GRAMMY nominierter australischer Sänger, Songwriter und Schauspieler, der sich als globale Ikone in der Welt der Popmusik, der Mode und der LGBTQIA+-Darstellung etabliert hat. Über sechsundzwanzig Milliarden Streams und 10 Millionen verkaufte Alben weltweit sind Meilensteine, die nur wenige Künstler für sich beanspruchen können. Eine ganz andere Sache ist es, dies bis zum Alter 29 zu tun. Zusammen mit einer Reihe von herausragenden Rollen in Hollywood-Filmen, High-Fashion-Kollaborationen, Auftritten auf dem Laufsteg, , der Einführung einer globalen Lifestyle-Marke und einem kombinierten sozialen Publikum von über 39 Millionen lässt sich die Liste wirklich auf eine Person reduzieren - Troye Sivan.

Aufgewachsen in Perth, Australien, setzte Sivan die Welt mit zwei EPs in Brand - 2014 mit TRXYE und 2015 mit Wild. Mit seinem Debütalbum Blue Neighbourhood, seinem zweiten Album Bloom, der 2020 erschienenen EP In A Dream und seinem dritten Studioalbum Something To Give Each Other sowie einer Reihe von Singles und Kollaborationen dazwischen hat sich Sivan mit über 10 Jahren Erfahrung in der Musikindustrie etabliert. Sivans 2023 Hit-Single „Rush", die von TIME als „der perfekte Popstar" bezeichnet wurde, erntete weltweit Anerkennung und Lob, darunter zwei GRAMMY-Nominierungen. Nach dem Abschluss der europäischen Etappe seiner Something To Give Each Other Tour und der SWEAT Tour mit seiner Freundin und Kollaborateurin Charli xcx, wird Troye als nächstes mit der Australien & Neuseeland Etappe seiner globalen Solo Tour fortfahren. Seine Karriere wurde außerdem mit sechs ARIA Awards, einem Billboard Music Award, drei MTV Europe Music Awards und zwei GLAAD Media Awards ausgezeichnet. „Revelation", seine Zusammenarbeit mit Jónsi für BOY ERASED, wurde für einen Golden Globe in der Kategorie Best Original Song - Motion Picture nominiert und kam in die engere Wahl für einen Oscar.

Sivan war in globalen Kampagnen für Prada, Rabanne Beauty, Cartier, YSL Beauty, Calvin Klein, Valentino, Savage Fenty, GAP und Beyoncé's Ivy Park zu sehen und trat in The Weeknd & Sam Levinsons "The Idol" für MAX neben Lily-Rose Depp, Blackpinks Jennie und Abel selbst auf. Außerdem brachte er Tsu Lange Yor auf den Markt, eine unabhängige Luxus-Lifestyle-Kollektion von Parfüms und kunstorientierten Objekten. Sivan verbringt seine Zeit zwischen Los Angeles und Melbourne, Australien; er wird weiterhin von Good World Management, CAA und imPRint vertreten. www.troyesivan.com

Über Smirnoff Vodka

Smirnoff ist die weltweite Nummer 1 unter den Wodkas[3] und die beliebteste Spirituosenmarke von Diageo nach Volumen[4]. Smirnoff ist eine Marke für jedermann und wird seit mehr als 150 Jahren genossen. Um mehr über Smirnoff und alle anstehenden Neuigkeiten zu erfahren, besuchen Sie www.smirnoff.com.

Die WE DO WE-Kampagne, die erstmals 2023 ins Leben gerufen wurde, soll die Kraft des Kollektivs fördern und die Magie feiern, die entsteht, wenn verschiedene Menschen, Zutaten und Geschmacksrichtungen zusammenkommen.

Über Diageo

Diageo ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Getränkealkohol mit einer herausragenden Sammlung von Marken in den Kategorien Spirituosen und Bier. Zu diesen Marken gehören Johnnie Walker, Crown Royal, JεB und Buchanan's Whiskys, Smirnoff, Cîroc und Ketel One Wodkas, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray und Guinness.

Diageo ist ein globales Unternehmen, und unsere Produkte werden in fast 180 Ländern der Welt verkauft. Das Unternehmen ist sowohl an der Londoner Börse (DGE) als auch an der New Yorker Börse (DEO) notiert. Weitere Informationen über Diageo, unsere Mitarbeiter, unsere Marken und unsere Leistungen finden Sie unter www.diageo.com. Besuchen Sie Diageos globale Ressource für verantwortungsbewusstes Trinken, www.DRINKiQ.com, um Informationen, Initiativen und Möglichkeiten zum Austausch bewährter Verfahren zu erhalten.

Das Leben feiern, jeden Tag, überall.

