Hamburg (ots) - Aufbauend auf ihrem Betriebswirtschaftsdiplom hat sich Pavlina Grableva die letzten drei Jahre berufsbegleitend zum CFP-Experten qualifiziert. Mit ihr verfügt die antea Vermögensverwaltung nun über drei Mitarbeiter, die nach den strengen Regeln des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB) zertifiziert sind.

Johannes Hirsch, Geschäftsführer und Eigentümer der antea Vermögensverwaltung und ebenfalls CFP-Experte dazu: " Bei unserer steten Suche nach attraktiven Investmentmöglichkeiten stellen wir immer wieder die hohen Renditen bei Investitionen in Wissen fest. Entsprechend freue ich mich, mit der Zertifizierung von Pavlina Grableva weiteren Mehrwert für unsere Mandanten bieten zu können."

Hauptaugenmerk bei der Mandantenberatung gemäß CFP ist immer eine unabhängige und umfassende Betrachtung der finanziellen Gesamtsituation. Außerdem müssen regelmäßige Weiterbildungen nachgewiesen werden und Standesregeln - die auch Ethikregeln enthalten - befolgt werden.

Weltweit gibt es inzwischen über 175.000 zertifizierte CFPs, die international im Financial Planning Standards Board Ltd. zusammengeschlossen sind. In Deutschland ist die Zahl in den letzten 20 Jahren auf 1542 CFPs angewachsen. Bis 2025 sollen es weltweit 250.000 CFP-Experten werden.

Die unabhängige antea Vermögensverwaltung hat ihren Sitz in Hamburg und ist seit mehr als 15 Jahren aktiv. Grundlage ihrer Anlagephilosophie ist eine breite Diversifikation über verschiedene Anlageklassen mit unterschiedlichen Schwankungszyklen. Dieser Ansatz folgt der Portfoliotheorie des Nobelpreisträgers Harry M. Markowitz und seinem Ratschlag "Leg nicht alle Eier in einen Korb." Neben einer individuellen und spezifischen Mandantenbetreuung bietet antea auch einzelne Fonds-Lösungen auf Grundlage dieses Konzeptes an. Der antea-Fonds wurde bereits mit zahlreichen Branchenpreisen ausgezeichnet.

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Nero Knapp, Vorstand: Johannes Hirsch, CFP, CEP

Sitz der Gesellschaft: Hamburg , Handelsregister: Hamburg B 78911

