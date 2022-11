Berlin (ots) - Ganzheitliche digitale SaaS-Lösung zur Digitalisierung der Vereinswelt mit ersten großen Erfolgen zum einjährigen Firmenjubiläum. - Vereine spielen in Europa, insbesondere in Deutschland, eine wesentliche Rolle: Jeder zweite Deutsche ist Mitglied in mindestens einem Verein. - Die Digitalisierung ...

mehr