STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH

9. STADT UND LAND-Festival der RIESENDRACHEN

Berlins größtes Familienfest ist zurück

Berlin (ots)

Nach zwei Jahren Pause findet am Sonnabend, den 17. September 2022 von 11 bis 20 Uhr das neunte STADT UND LAND-Festival der RIESENDRACHEN statt. Über 80 Drachenflieger aus ganz Europa zeigen ihre bis zu ca. 50 Meter langen Drachen. Erwartet werden Zehntausende kleine und große Besucher, die auch ihre eigenen Drachen mitbringen und steigen lassen können. Der Eintritt ist frei.

Zu den Highlights zählen in diesem Jahr Europas längste Drachen-Turbine mit 45 Metern Länge, ein 47 Meter langer Octopus, ein 30 Meter langer Wal, ein sechs Meter großes Eichhörnchen, ein 12 Meter langer Super Mario und Helden wie Batman und Superman. Berlins größtes Familienfest findet erneut direkt auf dem Tempelhofer Feld statt.

Vorführungen mit diversen Lenk- und Großdrachen sowie Ein- und Zweileinern begeistern die kleinen und großen Besucher. Die Drachenflieger vor Ort verstehen ihr Handwerk: viele Welt- und Europameister sind am Start und zeigen ihr Können. Begleitet wird die Veranstaltung von einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm mit Live-Musik, unter anderem von der Band um Robert Mietzner, Gewinner des Deutschen Rock & Pop Preises. Ein kleines Feuerwerk rundet den Abend ab.

Wie bei allen Open-Air-Veranstaltungen kann es zu wetterbedingten Einschränkungen oder Änderungen am Programm kommen. Auch die Entwicklung der pandemischen Lage kann zu gewissen Einschränkungen oder Auflagen führen.

Das STADT UND LAND-Festival der RIESENDRACHEN ist das größte Familienfest der Hauptstadt und eine Veranstaltung für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei. Große und kleine Kinder finden Vergnügen beim Drachenbasteln, auf Hüpfburgen und beim Kinderschminken. Auch eine Drachenschule ist vor Ort. Eigene Drachen können vor Ort selbst gebastelt, mitgebracht und auch genutzt werden. Die Schirmherrschaft für das STADT UND LAND-Festival der RIESENDRACHEN hat die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, übernommen.

Veranstalter des Festivals ist die STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH. Sie lädt nicht nur ihre rund 100.000 Mieterinnen und Mieter ein, sondern auch alle Berlinerinnen und Berliner sowie Gäste der Stadt. Für das STADT UND LAND- Festival der RIESENDRACHEN werden erneut rund 200.000 Quadratmeter des Tempelhofer Feldes genutzt. Das Gelände auf der westlichen Seite des Feldes bietet genügend Platz für die Akteure, ideale thermische Voraussetzungen und eine gute Verkehrsanbindung mit S-Bahn, U-Bahn und Bus. Den Besuchern wird dringend eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen, da vor Ort nicht genügend Parkplätze zur Verfügung stehen.

Die STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH bewirtschaftet mehr als 50.500 Wohnungen im eigenen Bestand, etwa 10.000 weitere Wohnungen im Auftrag Dritter sowie über 850 eigene Gewerbeobjekte und über 200 Gewerbeobjekte im Auftrag Dritter in den Bezirken Neukölln, Treptow-Köpenick, Tempelhof-Schöneberg, Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf und Marzahn-Hellersdorf sowie in Neuenhagen und Fredersdorf und zählt zu den großen städtischen Wohnungsbaugesellschaften Berlins. Der Bestand soll bis 2026 durch Neubau und Ankauf auf insgesamt rund 55.000 Wohnungen wachsen. Derzeit befinden sich etwa 2.200 Wohnungen im Bau. Konkrete Projekte mit über 1.200 neuen Wohnungen und einem Baubeginn im Jahr 2023 befinden sich in der Planung. Kontinuierlich investiert die STADT UND LAND auch in die Sanierung und Modernisierung ihrer Bestände und unterstützt zahlreiche soziale Projekte und Initiativen zur Stärkung der Quartiere.

