Goodgame Studios Farm-RPG-Spiel Big Farm Story startet auf Steam und im Microsoft Store

Goodgame Studios feiert die Veröffentlichung des Spiels mit dem Pflanzen von Bäumen in Zusammenarbeit mit der Non-Profit-Organisation One Tree Planted

Goodgame Studios, ein führender Entwickler und Herausgeber von Spielesoftware, gab heute bekannt, dass sein Farm-RPG-Spiel, Big Farm Story, ab sofort für PC-Spieler auf Steam und im Microsoft Store für 19,99 EUR erhältlich ist. Basierend auf der beliebten Marke Big Farm, welche mit Titeln wie Goodgame Big Farm und Big Farm: Mobile Harvest bereits mehr als 92 Millionen Spieler weltweit für sich begeistern konnte, bietet Big Farm Story ein völlig neues Spielerlebnis. Spieler können hier ihre Traumfarm mit ihren Freunden erbauen und Tiere großziehen, während sie spannende Farm-Abenteuer erleben und ihre eigene Geschichte schreiben.

In Big Farm Story finden sich die Spieler auf der verlassenen Farm ihres vermissten Großvaters wieder. Diese haben nun die Möglichkeit, die Farm in neuem Glanz erstrahlen zu lassen, Getreide zu ernten und sich um alle Tiere und Pflanzen zu kümmern. Ob beim Dekorieren der Farm oder des Haupthauses, beim Besuch von Nachbarn oder beim Kennenlernen neuer Freunde in der Stadt, die Spieler können die Gegend erkunden, handwerken und neue Fähigkeiten erlernen wie Angeln oder Kochen.

"Nach einer erfolgreichen Early-Access-Phase freuen wir uns sehr, Big Farm Story auf Steam und im Microsoft Store zu veröffentlichen", sagte Simon Andrews, Head of Studio bei Goodgame Studios. "Das Feedback der Spieler, welches wir bisher erhalten haben, hat uns geholfen, das Spiel auf das nächste Level zu bringen und wir freuen uns, dass alle das Spiel endlich erleben können."

Neben der Vollversion können Big Farm Story-Spieler auch ein neues DLC entdecken. Dieses beinhaltet ein niedliches asiatisches Zwerghörnchen als Haustier, das den Spieler bei seinen Abenteuern begleitet. Dazu kommen 13 Möbel- und Dekorationsgegenstände sowie Gebäude-Skins für das Farmhaus, den Brunnen, die Windmühle und die Tierställe, welche die Farm der Spieler fernöstlich erstrahlen lassen.

Zur Feier der Spielveröffentlichung wird Goodgame Studios seine Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Organisation One Tree Planted fortsetzen und 1.000 Bäume pflanzen. Für jedes weitere verkaufte Spiel im August wird ein weiterer Baum zusätzlich gepflanzt, um das Gesamtziel von 10.000 Bäumen zu erreichen. Big Farm Story-Spieler haben die Möglichkeit zu entscheiden, wo die Bäume gepflanzt werden, und können im Steam Community-Hub von Big Farm Story darüber abstimmen: https://steamcommunity.com/app/1329510

Big Farm Story steht ab sofort für 19,99 EUR auf Steam und im Microsoft Store zum Download bereit.

