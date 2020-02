ams AG

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- kein Stichwort 11.02.2020 Premstaetten - Premstätten, Österreich (11. Februar 2020) -- ams (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt bekannt, 3.350.688 eigene Aktien erfolgreich an eine Anzahl von ausgewählten institutionellen Investoren zu einem Preis von CHF 44.25 pro Aktie platziert zu haben. Die Transaktion wurde von HSBC und UBS durchgeführt. ### Über ams ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu ermöglichen. Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision, Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen, Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und Automotive. ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden weltweit. ams ist an der SIX Swiss Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS). Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/] ams social media: >Twitter [https://twitter.com/amsAnalog] >LinkedIn [https://www.linkedin.com/ company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] >YouTube [https:/ /www.youtube.com/user/amsAnalog] Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder eine Werbung noch einen Prospekt oder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien an U.S.- Personen oder in einer anderen Jurisdiktion, einschließlich in den oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien, dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots von Aktien der ams AG dar, noch bildet sie oder ein Teil davon die Grundlage für einen Vertrag oder eine Anlageentscheidung. 