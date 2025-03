Save the Children Deutschland e.V.

Myanmar: Zwei starke Erdbeben erschüttern sechs Regionen, Kommunikation und Verkehr beeinträchtigt, Hilfsorganisationen ermitteln Schäden

Save the Children ermittelt die Auswirkungen zweier starker Erdbeben, die Myanmar am Freitag gegen Mittag Ortszeit erschüttert haben.

Die Beben waren in vielen Teilen des Landes zu spüren, darunter in Großstädten wie Rangun und Mandalay, aber auch in Thailand und weiteren Teilen der Region. In den sechs betroffenen Bundesstaaten Myanmars - Sagaing, Mandalay, Magwe, Bago, Shan und Naypyidaw - leben mehr als 28 Millionen Menschen, darunter schätzungsweise 6,7 Millionen Kinder.

Erste Berichte deuten auf zahlreiche Opfer in beiden Ländern hin. Genaue Zahlen können aufgrund von blockierten Straßen und unterbrochener Kommunikation bisher nicht verifiziert werden.

"Das Ausmaß der Erdbebenschäden ist noch unklar, aber wir wissen, dass Kinder nach einer Katastrophe am verletzlichsten sind", sagt Jeremy Stoner, amtierender Regionaldirektor für Asien bei Save the Children International. "Unsere Teams prüfen derzeit, ob alle Mitarbeitenden in Sicherheit sind, und welche schnelle Nothilfe wir leisten können. Es ist aber auch entscheidend, dass die internationale Gemeinschaft jetzt handelt, um den Tausenden von Menschen in Not zu helfen.

Kinder müssen bei jeder Hilfsmaßnahme Vorrang haben, da sie möglicherweise zum ersten Mal eine Naturkatastrophe erleben und durch den Verlust oder die Trennung von ihren Eltern und Familien traumatisiert sein könnten. Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass sie sofort eine Unterkunft benötigen und vor weiterem Schaden bewahrt werden müssen.

Save the Children wird bei Bedarf humanitäre Hilfe leisten, und im Moment tun wir unser Bestes, um die Bedürfnisse der von den Erdbeben betroffenen Kinder und Familien zu erfüllen."

Save the Children ist seit 1995 in Myanmar tätig und bietet lebensrettende Gesundheitsversorgung, Ernährungs-, Bildungs- und Kinderschutzprogramme an.

Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren.

