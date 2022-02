ZDFinfo

ZDFinfo-Programmänderung

PW 09/22

Mainz

ZDFinfo-Programmänderung Woche 09/22 Donnerstag, 03.03. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 6.30 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt Deutschland 2017 7.15 Das Afghanistan-Drama Deutschlands Krieg am Hindukusch Deutschland 2021 7.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.00 Armee am Limit - Was wird aus der Bundeswehr? Deutschland 2018 8.45 Operation Rubikon Deutschland 2020 9.45 Lost Places - Geheime Welten Verlorenes Empire Deutschland 2020 10.30 Lost Places - Geheime Welten American Dream Deutschland 2020 11.15 Lost Places - Geheime Welten Blutiges Erbe Deutschland 2020 12.00 Lost Places - Geheime Welten Sowjetische Schatten Deutschland 2020 12.45 ZDF-History Russlands Krone Deutschland 2018 13.30 ZDF-History Stalin - Der rote Zar Deutschland 2017 14.15 ZDF-History Chruschtschow – Der rote Zar Deutschland 2019 15.00 ZDFzeit Mensch Gorbatschow! Der Genosse, der die Welt veränderte Deutschland 2021 15.45 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1980-83: Kalter Krieg und heißer Rock Deutschland 2017 16.30 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1984-86: Superstars und Supergau Deutschland 2017 17.15 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1987-89: Endzeitangst und Mauerfall Deutschland 2017 18.00 ZDF-History Kampf um Kiew - der Euromaidan Deutschland 2017 (weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen, alle zuvor eingeplanten Dokumentationen entfallen)

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell