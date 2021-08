ZDFinfo

"Star-Prediger und Präsidentenflüsterer": ZDFinfo-Doku über Billy Graham

Billy Graham war einer der bekanntesten religiösen Prediger weltweit. In Europa wurde er gefeiert wie ein Superstar, in den USA galt er als Autorität. Zehntausende kamen zu seinen Auftritten. Zudem besaß er Einfluss auf die Mächtigsten der Welt: Als spiritueller Berater begleitete er zwölf amerikanische Präsidenten, von Truman bis Obama. Am Mittwoch, 11. August 2021, 20.15 Uhr, beleuchtet die ZDFinfo-Dokumentation "Star-Prediger und Präsidentenflüsterer – Billy Graham und die amerikanische Politik" die Verflechtung von Politik und Religion in den USA. Der Film ist bereits ab Mittwoch, 11. August 2021, 5.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar. Billy Graham gehörte zu den Gründern der evangelikalen Bewegung, seine Predigten waren polarisierend. Er war gegen Abtreibung und Homosexualität, lehnte die Rassentrennung ab und kooperierte mit Martin Luther King. Zudem hatte er enge Beziehungen in die Politik, war als spiritueller Berater für zwölf US-Präsidenten tätig. Graham trat 1977 als erste religiöse Führungsperson hinter den Eisernen Vorhang. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges nahm er 1982 an einem Friedenskongress in der UdSSR teil. 1991, am Vorabend des Luftangriffs, mit dem der Golfkrieg begann, wurde er eingeladen, mit George W. Bush im Weißen Haus zu beten. Und am 14. September 2001 sprach Billy Graham tröstende Worte an die amerikanische Nation, die gerade die Anschläge auf die Twin Towers in New York zu verkraften hatte. Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 – 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/starpredigerundpraesidentenfluesterer Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die Doku "Star-Prediger und Präsidentenflüsterer – Billy Graham und die amerikanische Politik" im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Ansicht bereit. Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/yOza/ ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdfinfo.de https://twitter.com/ZDFpresse

