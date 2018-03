Mainz (ots) -

Woche 11/18 Mittwoch, 14.03. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 6.35 Endstation Crystal - Leben in der Drogenhölle Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.50 Deutschland ganz unten - Die Not der Obdachlosen Deutschland 2017 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Rentner in Not Deutschland 2017 8.50 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Wenn ein Job nicht reicht Deutschland 2016 9.25 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Kein Geld für Kinder Deutschland 2016 9.55 ZDF.reportage Deutschland, Deine Ämter Die Betreuer vom Sozialamt Deutschland 2018 10.25 ZDF.reportage Die Haushaltsauflöser Was vom Leben übrig bleibt Deutschland 2017 10.55 ZDF.reportage Geld oder Gefängnis? Wenn der Gerichtsvollzieher klingelt Deutschland 2018 11.30 Zeugenschutz - Abschied vom alten Leben Deutschland 2017 12.15 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox 13.00 Tod eines Bankers 13.45 Italiens Mafia Paten vor Gericht 14.30 Italiens Mafia Die Frauen der Cosa Nostra 15.15 Italiens Mafia Der Clan der Ndrangheta 16.05 Mördern auf der Spur Ermittler an ihren Grenzen Deutschland 2016 16.35 Terra Xpress XXL Von Abzocke und Gaunerzinken 17.20 Terra Xpress XXL Vorsicht Langfinger 18.05 Terra Xpress XXL Geheimnisvolle Funde 18.50 Aliens - Die Jagd nach dem ersten Beweis Großbritannien 2016 19.35 Meteoritenjagd Feuerbälle aus dem All ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Mysterien des Weltalls Schwarze Löcher Mit Morgan Freeman USA 2010 23.55 Mysterien des Weltalls Sind Zeitreisen möglich? Mit Morgan Freeman USA 2010 0.40 heute-journal 1.10 Panzer! Werkzeug der Unterdrückung Deutschland 2017 1.55 Panzer! Gefecht und Geschäft Deutschland 2017 2.40 Panzer! Der Erste Weltkrieg Deutschland 2017 3.25 Panzer! Der Zweite Weltkrieg Deutschland 2017 4.10 Terra X Pioniere: Stahlkrieg an der Ruhr Deutschland 2012 4.55 Terra X Pioniere: Siegeszug der Düsenjets Deutschland 2012 Woche 11/18 Donnerstag, 15.03. Bitte neue Beginnzeiten beachten: 2.00 Despoten Hideki Tojo - Japans Minister des Schreckens Großbritannien 2015 2.45 Despoten Mussolini - Ikone des Faschismus Großbritannien 2015 ( weiterer Ablauf ab 3.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte neue Beginnzeit beachten: 4.15 Despoten Gaddafi - Libyens kaltblütiger Herrscher Großbritannien 2015 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Freitag, 16.03. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 ZDFzoom Der lange Weg Deutschlands schwierigste Regierungsbildung Deutschland 2018 "Kinder des Bösen: Bettina Göring" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )

