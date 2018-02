Mainz (ots) -

Woche 07/18 Donnerstag, 15.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.30 DDR mobil - Trecker, Laster und Multicar Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.20 ZDFzoom Inside Deutsche Bank - Gigant ohne Zukunft? Deutschland 2017 14.05 Der große Zampano - Wer war Leo Kirch? Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 14.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.05 Abzocke Kaffeefahrt Eingeladen und ausgenommen Deutschland 2016 17.50 ZDF.reportage Vorsicht, Taschendiebe! Fahnder im Einsatz Deutschland 2017 18.20 Tatort Wohnung Vorsicht vor Einbrechern und Abzockern Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDFzeit Nelson Müllers Nudel-Check Wie gut sind Spaghetti, Tortellini & Co.? Deutschland 2018 22.25 ZDFzeit Nelson Müllers Käse-Check Wie gut sind Gouda, Camembert & Co.? Deutschland 2018 23.10 ZDFzeit Iglo, Frosta & Co. - Wie gut ist Tiefkühlkost? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2016 23.55 ZDFzeit Hühnchen, Nuggets & Co. - Wie gut sind Geflügelprodukte? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2016 0.35 ZDF Expedition Die Rückkehr der Eismumie Deutschland 2008 1.20 Terra X Das Geheimnis der Eiszeitjäger Deutschland 2009 2.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Skelette von York Großbritannien 2017 2.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Toten von Stonehenge Großbritannien 2017 3.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Moorleichen Großbritannien 2017 4.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Schrumpfköpfe Großbritannien 2017 Woche 08/18 Samstag, 17.02. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 18.45 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 2012 Die Deutschen und die Polen um 18.45 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Sonntag, 18.02. Neue Beginnzeit: 12.00 Schick nach Plan Die bunte Modewelt der DDR Deutschland 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Neue Beginnzeiten: 22.30 Reklame fürs Volk Die bunte Werbewelt der DDR Deutschland 2016 23.15 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Tödliche Tabus Deutschland 2017 0.00 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Im Fadenkreuz der Stasi Deutschland 2017 0.45 Leben in der Sperrzone Sparnberg in der DDR Deutschland 2014 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Montag, 19.02. Programmänderung: 5.00 ZDF-History Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht Deutschland 2011 Die SS um 05.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Mittwoch, 21.02. Programmänderung: 9.00 ZDF.reportage Die Multi-Kulti-Cops Auf Streife mit Atakan und Nadja Deutschland 2016 Die Waffen der Ermittler um 09.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Donnerstag, 22.02. Programmänderung und neue Beginnzeiten: 12.15 ZDF.reportage Deutschland, Deine Ämter Die Kontrolleure vom Verbraucherschutz Deutschland 2018 13.00 Crash Cops Das Verkehrsunfall-Kommando Deutschland 2016 13.45 ZDF-History Die geheimen Mordermittler der DDR Deutschland 2017 14.30 Medaillen um jeden Preis Die Partei, die Stasi und der Sport Deutschland 2017 Schick nach Plan um 14.30 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Freitag, 23.02. Programmänderungen und neue Beginnzeiten: 9.15 Arte: RE Reichsbürger gegen den Staat Eine Gefahr für die Demokratie? Deutschland 2018 Völkische Siedler - Schattenwelten auf dem Land um 09.15 Uhr - entfällt! 9.45 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017 10.25 Szene Deutschland Prepper - Leben für den Ernstfall mit Sascha Bisley Deutschland 2017 11.10 Blackout - Deutschland ohne Strom Deutschland 2015 11.55 Verschwörungstheorien- Leben im Wahn 12.40 Die Rechte Wende - Beobachtungen jenseits der Mitte 13.40 Leschs Kosmos Eiseskälte: Zwischen Heilkraft und Verderben Deutschland 2017 14.10 Terra X Stonehenge - Das verborgene Reich Großbritannien/Deutschland 2015 14.50 ZDF-History Die sieben Weltwunder Deutschland 2016 15.35 Terra X Tod am Keltenhof Der Fürst vom Glauberg Deutschland 2010 16.20 Terra X Die Botschaft der 12. Etruskerstadt Deutschland 2010 17.00 ZDF-History Deutschlands Herrscher - Die Preußen Deutschland 2017 17.50 ZDF-History Die ewige Jagd nach dem Gold Deutschland 2016 ZDF-History: Das Geheimnis der Wikinger um 18.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

