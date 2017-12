Mainz (ots) - ZDFinfo-Programmänderung

Woche 52/17 Samstag, 23.12. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 Vinyl lebt! Die Rückkehr der Schallplatte Deutschland 2015 "ZDF-History: Marilyn Monroe - Die wahre Geschichte" um 5.00 Uhr entfällt 5.55 ZDF-History Udo Jürgens - ein Leben für die Musik Deutschland 2017 6.40 ZDF-History Deutschland, deine Popmusik Deutschland 2012 7.25 The true story of Madonna 8.10 Deutschlands größte Disco Nachtschicht im "Index" Deutschland 2017 8.55 Wacken - Der Film Deutschland 2013 9.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.40 Hitmakers Ein Business im Wandel Deutschland 2016 10.35 ZDF-History Manfred Krug - Eine deutsch-deutsche Geschichte Deutschland 2017 11.20 Mauerjahre (2) Leben im geteilten Berlin (1964 bis 1966) Deutschland 2011 12.05 Mauerjahre (3) Leben im geteilten Berlin (1967 bis 1969) Deutschland 2011 12.50 Mauerjahre (4) Leben im geteilten Berlin (1970 bis 1972) Deutschland 2011 ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.20 Immer bereit - Junge Pioniere in der DDR Deutschland 2015 18.05 DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem Roland Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Goodbye DDR Mielke und die Freiheit 23.10 Goodbye DDR Kati und der schöne Schein 23.55 Goodbye DDR Erich und die Mauer 0.40 Der gleiche Himmel - Die Dokumentation Der lange Arm der Stasi Deutschland 2017 1.25 Der gleiche Himmel - Die Dokumentation Informationen um jeden Preis Deutschland 2017 2.05 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Im Fadenkreuz der Stasi Deutschland 2017 2.55 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Tödliche Tabus Deutschland 2017 3.40 Freimaurer in der DDR Deutschland 2017 4.25 Die Macht der Stasi Jagd auf einen Staatsfeind Deutschland 2015 Sonntag, 24.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 ZDF-History Die geheimen Mordermittler der DDR Deutschland 2017 5.50 Wo die Armut wohnt Endstation Plattenbau? Deutschland 2016 6.35 Wo die Armut wohnt Helfer im Brennpunkt Deutschland 2016 7.20 Mein Land, Dein Land Die Berliner Sonnenallee Zwischen Szeneviertel und Problemkiez Deutschland 2017 7.50 ZDF.reportage Treffpunkt Kiosk Wo das Herz des Viertels schlägt Deutschland 2017 8.20 Der Polenmarkt - Grenzerfahrungen am Ladentisch Deutschland 2017 9.05 Anton und ich Deutschland 2017 10.10 ZDF-History Kinderstars: Im Schatten des frühen Ruhms Deutschland 2015 10.55 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016 11.40 ZDF-History Gefallene Engel - Prominente Affären des 21. Jahrhunderts Deutschland 2013 12.25 ZDF-History Mythos Sisi Deutschland 2013 13.05 ZDF-History Göttinnen der Leinwand Deutschland 2017 13.35 ZDF-History Die Frauen der Diktatoren Deutschland 2016 14.20 ZDF-History Die Dollar-Prinzessinnen - Amerikas reiche Töchter Deutschland 2016 15.05 ZDF-History Kinderstars: Im Schatten des frühen Ruhms Deutschland 2015 15.50 ZDF-History Mordfall Marilyn? Die geheimen Monroe-Tapes Deutschland 2015 16.35 ZDF-History Elly Beinhorn - Die Dokumentation Deutschland 2013 17.20 ZDF-History Elvis und Priscilla - Der King und das Mädchen Deutschland 2015 18.05 ZDF-History Geheimes Hollywood - Die dunkle Seite der Traumfabrik Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 ZDF-History Traumjob Promi-Partner? Leben im Schatten des Ruhms Deutschland 2013 23.50 ZDF-History Der letzte Tag: Romy Schneider Deutschland 2015 0.35 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016 1.20 ZDF-History Elvis und Priscilla - Der King und das Mädchen Deutschland 2015 2.05 ZDF-History Die großen Attentate der Geschichte Deutschland 2017 2.50 ZDF-History Die großen Verlierer der Geschichte 3.35 ZDF-History Geheimes Hollywood - Die dunkle Seite der Traumfabrik Deutschland 2015 4.20 ZDF-History Von Pong zu Pokémon - Die Geschichte der Videospiele Deutschland 2017 Montag, 25.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 ZDF-History Deutschland - Deine Werbung Deutschland 2011 5.50 ZDF-History Deutschland, deine Schlager Deutschland 2009 6.35 ZDF-History Deutschlands Superreiche Deutschland 2015 7.20 ZDF-History Global Players - die Superreichen Deutschland 2016 8.05 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016 8.50 ZDF-History Junger Ruhm und früher Tod Deutschland 2011 ( weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.10 ZDF-History Der letzte Tag: Romy Schneider Deutschland 2015 10.55 ZDF-History Elvis und Priscilla - Der King und das Mädchen Deutschland 2015 11.40 ZDF-History Die großen Verführer Deutschland 2013 12.25 ZDF-History Von Pong zu Pokémon - Die Geschichte der Videospiele Deutschland 2017 13.10 ZDF-History Alles Bluff?! Die großen Hochstapler der Geschichte Deutschland 2017 13.55 ZDF-History Putsch gegen die deutsche Einheit Deutschland 2010 14.20 ZDF-History 1983 - Welt am Abgrund Deutschland 2011 15.05 ZDF-History Das Wunder von Berlin - Die Dokumentation Deutschland 2008 15.50 ZDF-History Der Todesstreifen - Anatomie einer Grenze Deutschland 2009 16.35 ZDF-History Go East - Weststars in der DDR Deutschland 2013 17.20 ZDF-History Zwischen den Zeiten - Die Dokumentation Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 ZDF-History Die großen Mauern der Geschichte Deutschland 2015 23.55 ZDF-History Die unglaublichsten Geschichten der DDR Deutschland 2012 0.40 ZDF-History Mielkes Menschenjäger - Kidnapper im Auftrag der Stasi Deutschland 2010 1.15 ZDF-History Michail Gorbatschow - Weltveränderer und Privatmann Deutschland 2016 2.05 ZDF-History Der Untergang der Sowjetunion Deutschland 2016 2.50 ZDF-History Die zwei Leben der Hannelore Kohl Deutschland 2014 3.35 ZDF-History Kalte Heimat - Vertriebene in Deutschland Deutschland 2010 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Dienstag, 26.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.15 Das Orakel von Delphi - Antworten aus dem Heiligtum Großbritannien 2010 8.00 ZDF-History Die Stars der Antike: Asterix, Kleopatra und Co. Deutschland 2014 8.45 ZDF-History Die verlorene Stadt der Gladiatoren Deutschland 2016 9.30 ZDF-History Das Geheimnis der Mumien Kanada 2015 10.15 ZDF-History Die Apokalypse der Neandertaler Deutschland 2016 11.00 ZDF-History Das Geheimnis der großen Pharaonen Deutschland 2013 11.40 ZDF-History Die großen Rätsel der Archäologie Deutschland 2012 12.25 ZDF-History Das Geheimnis von Pompeji Deutschland 2013 13.10 ZDF-History Die Macht der Magie - Hexen, Seher, Scharlatane Deutschland 2012 13.35 Faszination Erdgeschichte Das Doku-Quiz Deutschland 2017 14.20 Reise durch die Erdgeschichte Der Pazifische Feuerring Deutschland 2015 15.05 Reise durch die Erdgeschichte Im Westen des Pazifischen Feuerrings Deutschland 2015 15.50 Reise durch die Erdgeschichte Kollisionszone Südasien Deutschland 2015 16.35 Reise durch die Erdgeschichte Die Eurasische Platte Deutschland 2015 17.20 Die Geburt Britanniens Gold aus dem All Großbritannien 2010 18.05 ZDF-History Das Geheimnis von Loch Ness Deutschland 2015 18.50 ZDF-History Cäsarenwahn - Die Droge der Macht Deutschland 2013 19.35 ZDF-History Die Macht der Geheimbünde Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDF-History Die sieben Weltwunder Deutschland 2016 22.25 ZDF-History Das Geheimnis der großen Pharaonen Deutschland 2013 23.05 ZDF-History Die großen Rätsel der Archäologie Deutschland 2012 23.50 ZDF-History Das Geheimnis von Pompeji Deutschland 2013 0.35 ZDF-History Skandal! Deutschlands große Politaffären Deutschland 2017 1.20 ZDF-History Cäsarenwahn - Die Droge der Macht Deutschland 2013 2.00 ZDF-History Das Geheimnis von Loch Ness Deutschland 2015 2.45 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011 3.15 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016 4.00 ZDF-History Mata Hari - Die schöne Spionin Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Mittwoch, 27.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.30 Die Frontstadt - Berlin im Kalten Krieg Blockade und Luftbrücke 6.10 Die Frontstadt - Berlin im Kalten Krieg Aufbau und Krise 6.55 Mit dem Auto auf den Mond Frankreich 2011 ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.50 Geheimnisse des Kalten Krieges Wettlauf um die Megabombe Deutschland 2015 14.35 Geheimnisse des Kalten Krieges Welt am Abgrund Deutschland 2015 15.20 Geheimnisse des Kalten Krieges Schlachtfeld Europa Deutschland 2015 16.05 Geheimnisse des Kalten Krieges Der nukleare Overkill Deutschland 2015 16.50 Geheimnisse des Kalten Krieges Das letzte Gefecht Deutschland 2015 17.35 ZDF-History Putsch gegen die deutsche Einheit Deutschland 2010 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 Geheimnisse der Geschichte: Area 51 0.40 heute-show - Der Jahresrückblick Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 1.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.30 Aufstieg und Fall des Kommunismus Stillstand und Aufbruch Deutschland 2016

